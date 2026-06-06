लालू यादव की Z+ सुरक्षा हटाने पर बिहार में सियासी भूचाल; मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का तीखा तंज, बोले- 'सत्ता से मोहभंग नहीं हुआ, खुद को CM समझते हैं'

'सुरक्षा और आवास को लेकर नियम तय हैं'

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा और आवास को लेकर नियम तय हैं. हर विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का एक दायित्व और प्रोटोकॉल होता है, जिसे इन लोगों ने ही मिलकर बनाया था. लालू परिवार पर वीआईपी कल्चर का आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें हर जगह खूंटा गाड़ने की आदत हो गई है. इतना ही नहीं, मंत्री ने राजद कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि नेताओं के इसी अड़ियल रवैये का असर उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ता है. पटना में नेता सरकार के खिलाफ लाठी चलाते हैं, तो गांवों में इनके कार्यकर्ता गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों पर लाठी चलाकर उन्हें तंग और तबाह करते हैं.