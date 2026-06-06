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लालू यादव की Z+ सुरक्षा हटाने पर बिहार में सियासी भूचाल; मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का तीखा तंज, बोले- 'सत्ता से मोहभंग नहीं हुआ, खुद को CM समझते हैं'

Lalu Yadav Z+ security: लालू यादव की Z+ सुरक्षा हटाने पर बिहार में सियासी भूचाल आ गया है. मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने लालू यादव पर तीखा हमला किया और कहा कि उनका सत्ता से मोहभंग नहीं हुआ है, वे आज भी खुद को बिहार का मुख्यमंत्री ही समझते हैं.

Written ByMukesh KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:56 PM IST
लालू यादव की Z+ सुरक्षा हटाने पर बिहार में सियासी भूचाल; मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का तीखा तंज, बोले- 'सत्ता से मोहभंग नहीं हुआ, खुद को CM समझते हैं'
Image Credit: मंत्री डॉ प्रमोद कुमार चंद्रवंशी

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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