लालू यादव की Z+ सुरक्षा हटाने पर बिहार में सियासी भूचाल; मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का तीखा तंज, बोले- 'सत्ता से मोहभंग नहीं हुआ, खुद को CM समझते हैं'

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Lalu Yadav Z+ security: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की Z+ सुरक्षा हटाए जाने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी सरकारी सुरक्षा वापस लौटा दी है, जिसके बाद पक्ष-विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो चुकी है. विपक्ष जहां इसे सरकार की बदले की भावना बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष ने इस पर करारा पलटवार किया है. इसी कड़ी में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व और कला-संकृति मंत्री डॉ प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने जहानाबाद में लालू परिवार पर सीधा और तीखा हमला बोला है.
मंत्री ने लालू परिवार को लिया आड़े हाथ
सुरक्षा पर छिड़े इस सियासी संग्राम के बीच जहानाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने लालू परिवार को आड़े हाथों लिया. मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि लालू परिवार खुद को संविधान से ऊपर समझता है, जबकि मंचों से ये लोग बार-बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते थकते नहीं हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लालू परिवार का सत्ता से मोहभंग नहीं हुआ है, वे आज भी खुद को बिहार का मुख्यमंत्री ही समझते हैं.
'सुरक्षा और आवास को लेकर नियम तय हैं'
मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा और आवास को लेकर नियम तय हैं. हर विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का एक दायित्व और प्रोटोकॉल होता है, जिसे इन लोगों ने ही मिलकर बनाया था. लालू परिवार पर वीआईपी कल्चर का आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें हर जगह खूंटा गाड़ने की आदत हो गई है. इतना ही नहीं, मंत्री ने राजद कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि नेताओं के इसी अड़ियल रवैये का असर उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ता है. पटना में नेता सरकार के खिलाफ लाठी चलाते हैं, तो गांवों में इनके कार्यकर्ता गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों पर लाठी चलाकर उन्हें तंग और तबाह करते हैं.