Bihar Chunav 2025: 'संविधान की किताब लेकर घूमने वालों में ही तालमेल नहीं...', विपक्ष पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा हमला

Bihar Assembly Election 2025: राजद के YM समीकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसकी आड़ में लालू यादव और उनका परिवार मलाई खा रहा है, जबकि मुस्लिम समाज को सिर्फ झोला ढोने का काम मिल रहा है. महागठबंधन की एकता पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग हर वक्त संविधान की प्रतिलिपि लेकर घूमते हैं, उन्हीं के बीच आपसी तालमेल नहीं है.
Trending Photos
Shahnawaz Hussain On Mahagathbandhan: बिहार चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर बड़ा हमला बोला. शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन की एकता पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हर वक्त संविधान की प्रतिलिपि लेकर घूमते हैं, उन्हीं के बीच आपसी तालमेल नहीं है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर राहुल गांधी खुद भ्रमित नजर आते हैं और उनके प्रदेश प्रभारी भी अलग-अलग सुर में बोल रहे हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने बिहार में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार बनने का दावा किया.
बिहार की राजनीति में MY समीकरण की चर्चा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह अब YM समीकरण का दुष्प्रचार बन चुका है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस समीकरण की आड़ में लालू यादव और उनका परिवार मलाई खा रहा है, जबकि मुस्लिम समाज को सिर्फ झोला ढोने का काम मिल रहा है. शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि अब अल्पसंख्यक समाज भी इस समीकरण से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आ रहा है. शाहनवाज हुसैन यही नहीं रुके. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार में फ्लॉप यात्रा करने के बाद वो ग़म भुलाने मलेशिया चले गए, और वहां से लौटकर रायबरेली में अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें- 'असेंबली में माननीय ने तुम-तड़ाम करके...', नीतीश कुमार का व्यवहार मांझी को आज भी याद
राहुल गांधी पर वार करते हुए शाहनवाज ने कहा कि वे (राहुल गांधी) प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि भाजपा ओबीसी का सम्मान नहीं करती, जबकि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ओबीसी समुदाय से हैं. सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक भाजपा के पास हैं. बीजेपी नेता कहा कि राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग को तानाशाह कहना बेहद गंभीर और आपत्तिजनक है. उन्होंने चेताया कि प्रधानमंत्री का अपमान करना और लोकतंत्र पर हमला करना बंद करें. विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को जिम्मेदार भाषा में बात करनी चाहिए. ये बयान लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने नेपाल में हालिया घटनाक्रम को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत और आप सांसद संजय सिंह द्वारा दिए गए बयानों की आलोचना की.
रिपोर्ट- मुकेश कुमार
बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!