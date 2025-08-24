Jehanabad News: राहुल-तेजस्वी और लालू पर बरसे भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक, वोटर अधिकार यात्रा को बताया फर्जी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2894988
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: राहुल-तेजस्वी और लालू पर बरसे भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक, वोटर अधिकार यात्रा को बताया फर्जी

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में रविवार को प्रेसवार्ता करते भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने महागठबंधन पर करारा प्रहार किया है. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव पर जोरदार हमला बोला है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 24, 2025, 05:39 PM IST

Trending Photos

अजय आलोक ने वोटर अधिकार यात्रा को बताया फर्जी
अजय आलोक ने वोटर अधिकार यात्रा को बताया फर्जी

Jehanabad News: बीते 17 अगस्त 2025 से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि एनडीए सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है. ऐसे में भाजपा के राष्ट्रिय प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक ने इस यात्रा पर हमला बोला है. रविवार यानी कि आज अजय आलोक ने जहानाबाद में प्रेसवार्ता के दौरान राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा को फर्जी यात्रा करार देते हुए कहा कि यह यात्रा देश में अराजकता फैलाने की एक सुनियोजित साजिश है.

यह भी पढ़ें: लालू यादव के साथ रहेंगे राहुल गांधी तो बिहार में कांग्रेस का भविष्य नहीं- अशोक चौधरी

अजय आलोक ने राहुल गांधी के नाम को लेकर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि जिन्हें अपना असली नाम बताने में शर्म आती है, वे जनता के नेता कैसे हो सकते हैं? राहुल गांधी का असली नाम राहुल गेंड़ी है. इसलिए मैं उन्हें उधार का गांधी कहता हूं. उनके दादा फिरोज गेंड़ी भी जबर्दस्ती गांधी बने थे. आगे उन्होंने कहा कि जहानाबाद गांधी की राह पर चलेगा, गेंड़ी की नहीं. अजय आलोक यही नही रुके उन्होंने राजद नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 तक जहानाबाद की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार था, यह जनता जानती है. 

जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर समेत आसपास के कई विधानसभा क्षेत्र में राजद के विधायक है. 2020 से 25 तक तक अपनी पांच उपलब्धियां बता दे, लेकिन ये लोग उपलब्धि पर बात नही करेंगे. उन्होंने यात्रा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज जो यह यात्रा हो रहा है. अराजकता फैलाने की एक माहौल बनाया जा रहा है. ताकि संविधानिक व्यवस्थाओं में लोगो का विश्वास टूट जाये. उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिर्फ दो परिवार ही सही है. देश में राहुल परिवार और बिहार में लालू परिवार, बाकी सब दोषी है. 

अदालत ने लालू यादव को दोषी करार दिए 5-5 मामलों में सजायपता हो गए तो कहा जाता है कि राजनीतिक द्वेष में फंसा दिया गया है. अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर हुए एफआईआर पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग राजा हरिश्चंद्र के औलाद है. इनके ऊपर एफआईआर होने पर कोई फर्क नही पड़ता है. ये लोग मोटी चमड़ी के लोग है. अजय आलोक यही नही रुके उन्होंने आगे कहा कि वोट चोरी वो बोल रहा है जिसके खानदान ने वोट चोरी आज तक किया है. पहली बार स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने वोट चोरी किया जिसे पर्दाफाश कोर्ट ने किया. 

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'इसी परिवार के स्वर्गीय राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर  1987 में कश्मीर में वोट चोरी की, जिसके बाद लगातार कश्मीर आतंक के साये में रहा. आज वोट चोरी करने वाले बूथ लूटने वाले परिवार को अपने साथ मे लेकर घूम रहे है तेजू बाबा को.' दरअसल, सर्किट हाउस में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक प्रेसवार्ता करने पहुंचे थे. जहां उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज कुमार सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे. इस दौराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Ajay AlokBJPBihar politicsJehanabad newsBihar News

Trending news

Jharkhand news
Jharkhand News: रांची में रिम्स-2 की जमीन को लेकर बवाल, ग्रामीण और पुलिस आमने-सामने
Ajay Alok
राहुल-तेजस्वी और लालू पर बरसे अजय आलोक, वोटर अधिकार यात्रा को बताया फर्जी
Pappu Yadav
पूर्णिया से हराने के लिए कैंप करने वाले तेजस्वी के सम्मान में पप्पू यादव ने किए सजदा
Rahul Gandhi
Bihar Politics: राहुल गांधी ने टाला तेजस्वी की CM उम्मीदवारी का सवाल, NDA ने कसा तंज
Bettiah news
बेतिया पुलिस के लिए शर्मनाक पल, घूसखोर महिला दारोगा ने रिश्वत में मांगी ब्रा-पैंटी!
Ashok Choudhary says Rahul Gandhi
लालू यादव के साथ रहेंगे राहुल गांधी तो बिहार में कांग्रेस का भविष्य नहीं- अशोक चौधरी
Sahebganj news
साहिबगंज से सामने आया मंदिर-मस्जिद विवाद, पुलिस ने दोनों पक्षों से कागजात मांगे
patna news
पटना में बालू माफियाओं का तांडव! सोन नदी के किनारे एके-47 समेत कई जिंदा कारतूस बरामद
Land Records Bihar
जमीन पुरानी है,तो खतियान जरूरी है!जानिए राजस्व महाअभियान में चाहिए कौन-कौन से कागजात
Khesari Lal Yadav
'जमानत' के दम पर बॉलीवुड में कदम रख रहे खेसारी लाल यादव! क्या होगा बड़ा धमाका?
;