Jehanabad News: बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, शशि रंजन ने छोड़ी पार्टी

Jehanabad News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. जहानाबाद भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रहे शशि रंजन ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. पार्टी में 28 वर्षों की सक्रिय भूमिका निभाने के बाद शशि रंजन ने सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. शशिरंजन जहानाबाद के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में महाराजगंज लोकसभा प्रभारी के साथ साथ प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति के सदस्य रहे शशि रंजन ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है.

शशि रंजन ने कहा कि भाजपा के लिए 28 वर्षों तक काम करते रहें सबसे कम उम्र के युवा जिला अध्यक्ष बने थे पर आज भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा हमें मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हम स्वाभिमान से समझौता नहीं किया हूं, उन्होंने कहा कि अगला कदम अपने समर्थकों के साथ बैठक कर सर्वसम्मति से फैसला लेंगे. दरअसल बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य शशिरंजन की पहचान जहानाबाद एवं अरवल जिले में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में रही है. कम उम्र ही बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी बन गए. संघर्ष और विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा.

शशिरंजन ने बीजेपी के 28 वर्षों से बीजेपी से जुड़े थे.1995 से 97 तक कुर्था नगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रहे.1998 युवा भाजपा के जिला मंत्री जहानाबाद रहे. सन 2000 युवा भाजपा के जिला महामंत्री बने, इसके बाद 2003 में युवा भाजपा के जिला अध्यक्ष जहानाबाद बने और 2006 में जहानाबाद भाजपा के जिला महामंत्री बनाए गए. 2009 में भारतीय जनता पार्टी मजदूर महासंघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे और 2011 से 2015 तक भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे.

2015 से 2022 तक भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे. 2023 में महाराजगंज लोकसभा के प्रभारी भी शशिरंजन को बनाया गया था. महाराजगंज लोकसभा के प्रभारी के रूप में काम कर रहा थे. वर्तमान में बिहार भाजपा के कार्य समिति के सदस्य भी थे. तकरीबन 28 सालों तक बीजेपी से जुड़े शशिरंजन की पहचान जुझारू और संघर्षशील नेता के रूप में रही. कभी सुशील मोदी के विश्वास पात्र रहे शशिरंजन हाल के दिनों में पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया.

शशिरंजन ने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखे त्याग पत्र में कहा है कि आदरणीय अध्यक्ष जी नमस्कार, मैं शशि रंजन जहानाबाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी से इस्तीफा दे रहा हूं. साथ ही साथ सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा देता हूं. पार्टी के 28 वर्ष तक मैं संगठन के लिए काम किया और जो संगठन ने हमें सम्मान दिया है इसके लिए हम आभारी हैं. आपका शशि रंजन पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा जहानाबाद पूर्व लोकसभा प्रभारी महाराजगंज प्रदेश कार्य समिति सदस्य बिहार बीजेपी.

बहरहाल, बिहार में आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच शशि रंजन जैसे जमीनी और अनुभवी नेता का पार्टी से जाना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. जहानाबाद और अरवल जिलों में उनका प्रभाव क्षेत्र है, जिसका असर NDA की सीटों पर सीधा पड़ सकता है.

इनपुट- मुकेश कुमार

