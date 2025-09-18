Jehanabad News: बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, शशि रंजन ने छोड़ी पार्टी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2927467
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, शशि रंजन ने छोड़ी पार्टी

Jehanabad News: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जब जहानाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष और 28 वर्षों से पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता शशि रंजन ने सम्मान की कमी का आरोप लगाते हुए सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. उनका क्षेत्रीय प्रभाव NDA को नुकसान पहुंचा सकता है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:37 PM IST

Trending Photos

बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका
बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका

Jehanabad News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. जहानाबाद भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रहे शशि रंजन ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. पार्टी में 28 वर्षों की सक्रिय भूमिका निभाने के बाद शशि रंजन ने सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. शशिरंजन जहानाबाद के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में महाराजगंज लोकसभा प्रभारी के साथ साथ प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति के सदस्य रहे शशि रंजन ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. 

यह भी पढ़ें: बिहार में भाजपा ने किया कटाक्ष, कहा-कांग्रेस के लिए 'मेवा ही संगठन' हैं

शशि रंजन ने कहा कि भाजपा के लिए 28 वर्षों तक काम करते रहें सबसे कम उम्र के युवा जिला अध्यक्ष बने थे पर आज भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा हमें मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हम स्वाभिमान से समझौता नहीं किया हूं, उन्होंने कहा कि अगला कदम अपने समर्थकों के साथ बैठक कर  सर्वसम्मति से फैसला लेंगे. दरअसल बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य शशिरंजन की पहचान जहानाबाद एवं अरवल जिले में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में रही है. कम उम्र ही बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी बन गए. संघर्ष और विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

शशिरंजन ने बीजेपी के 28 वर्षों से बीजेपी से जुड़े थे.1995 से 97 तक कुर्था नगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद  रहे.1998 युवा भाजपा के जिला मंत्री जहानाबाद रहे. सन 2000 युवा भाजपा के जिला महामंत्री बने, इसके बाद 2003 में युवा भाजपा के जिला अध्यक्ष जहानाबाद बने और 2006 में जहानाबाद भाजपा के जिला महामंत्री बनाए गए. 2009 में भारतीय जनता पार्टी मजदूर महासंघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे और 2011 से 2015 तक भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे.

2015 से 2022 तक भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे. 2023 में महाराजगंज लोकसभा के प्रभारी भी शशिरंजन को बनाया गया था. महाराजगंज लोकसभा के प्रभारी के रूप में काम कर रहा थे. वर्तमान में बिहार भाजपा के कार्य समिति के सदस्य भी थे. तकरीबन 28 सालों तक बीजेपी से जुड़े शशिरंजन की पहचान जुझारू और संघर्षशील नेता के रूप में रही. कभी सुशील मोदी के विश्वास पात्र रहे शशिरंजन हाल के दिनों में पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया.

शशिरंजन ने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखे त्याग पत्र में कहा है कि आदरणीय अध्यक्ष जी नमस्कार, मैं शशि रंजन जहानाबाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी से इस्तीफा दे रहा हूं. साथ ही साथ सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा देता हूं. पार्टी के 28 वर्ष तक मैं संगठन के लिए काम किया और जो संगठन ने हमें सम्मान दिया है इसके लिए हम आभारी हैं. आपका शशि रंजन पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा जहानाबाद पूर्व लोकसभा प्रभारी महाराजगंज प्रदेश कार्य समिति सदस्य बिहार बीजेपी.

बहरहाल, बिहार में आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच शशि रंजन जैसे जमीनी और अनुभवी नेता का पार्टी से जाना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. जहानाबाद और अरवल जिलों में उनका प्रभाव क्षेत्र है, जिसका असर NDA की सीटों पर सीधा पड़ सकता है.

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Jehanabad newsBJPBihar politicsBihar News

Trending news

Bihar News
पटना की सड़कों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, अडानी ग्रुप से जुड़ा कनेक्शन
Jharkhand news
कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में दिखेगा असर
Bihar politics news
बिहार में भाजपा ने किया कटाक्ष, कहा-कांग्रेस के लिए 'मेवा ही संगठन' हैं
Muzaffarpur News
'कुलपति महिलाओं से करते हैं भेदभाव', विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का धरना
patna news
Patna News: पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें
Jharkhand ATS
झारखंड में आतंकी दानिश के ठिकाने पर दिल्ली पुलिस की रेड, विस्फोटक पदार्थ बरामद
Bihar News
'हाइड्रोजन बम' फुस्स', राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार
amit sah
NDA जितना मजबूत होगा बिहार उतना ही समृद्ध होगा : अमित शाह का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
अमित शाह-CM नीतीश की मुलाकात में सुलझा NDA में सीट शेयरिंग का गुणा-गणित, यहां देखें
amit shah
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चुनावी रणनीति पर चर्चा
;