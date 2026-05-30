जहानाबाद में भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया उद्घाटन

Jehanabad News: जहानाबाद में भाजपा के दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का भव्य आयोजन किया गया. इस शिविर में जिले भर से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दीप प्रज्वलित कर किया. ​कार्यक्रम के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने संगठन की मजबूती और पार्टी की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में भाजपा का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और बड़े पैमाने पर नए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हैं. इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य इन नए साथियों को पार्टी की मूल विचारधारा, सिद्धांतों और कार्यप्रणाली से पूरी तरह अवगत कराना है. ​

संजय सरावगी ने कहा कि भाजपा दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह जाति आधारित या परिवार आधारित दल नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि स्थान सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता का होता है. जो भी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से काम करता है, पार्टी उसे समय-समय पर शीर्ष पदों पर बैठने का अवसर देती है. हमारे पास ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं.केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज तथा चुनावी वादों का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा विचारधारा के पथ पर चलती है और जो वादा जनता से करती है, उसे हर हाल में पूरा करती है. उन्होंने कहा हमने देश की जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर कश्मीर से धारा 370 हटाई जाएगी और भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, हमारी पार्टी ने इन दोनों ऐतिहासिक वादों को पूरा करके दिखाया.

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पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहां कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो संकल्प लिया गया था, उस पर लगातार काम किया जा रहा है. ​उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे देश में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं. दूसरी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इसके जरिए दल की रीति-नीति से जोड़ा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में सांगठनिक स्तर पर पार्टी को और अधिक धार दी जा सके. ​इस दो दिवसीय शिविर में पार्टी के कई स्थानीय वरिष्ठ नेता, मंच संचालक और सैकड़ों की संख्या में समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने सांगठनिक मजबूती का संकल्प लिया.