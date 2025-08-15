स्वतंत्रता दिवस के दिन जहानाबाद में खून खराबा, भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट
स्वतंत्रता दिवस के दिन जहानाबाद में खून खराबा, भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट

Bihar Crime News: जहानाबाद के ओकरी थाना क्षेत्र के प्रीतमबिगहा गांव में शुक्रवार को खेत में बिजली का पोल गाड़ने को लेकर चचेरे भाई भाई को गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. इस संबंध में SDPO संजीव कुमार ने बताया अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. वही इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हैं.

|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:41 PM IST

Bihar Crime News: जहानाबाद में शुक्रवार को मर्डर की सनसनी खेज वरदात सामने आई, जहां खेत मे बिजली का पोल गाड़ने को लेकर चचेरे भाई ने भाई को गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. घटना ओकरी थाना क्षेत्र के प्रीतमबिगहा गांव की है. इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है. पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपना काम करने लगी. मृतक युवक की पहचान सुंदर यादव क 19 वर्षीय पुत्र ट्विंकल यादव के रूप में की गई है, जो पेशे से गाड़ी ऑनर बताया जाता है.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि गली को लेकर गोतिया से विवाद चल रहा था. गुरुवार की रात ट्विंकल खाना खाने के बाद वाहनों को देखरेख कर घर लौट रहा था, तभी घात लगाए उसके चचेरे भाई ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी. परिजनों ने बताया कि ट्विंकल और उसका भाई वरुण दोनो अपन गाड़ी को देखकर घर लौट रह थे तभी उसके चचेरे भाई भूषण यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गोली मार हत्या कर द. फायरिंग की आवाज सुनकर सक भाई वरुण ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले.

ये भी पढ़ेंBihar Crime News: बगहा में निर्मम हत्या से सनसनी, मृतक की बहू समेत तीन गिरफ्तार

मृतक क बहन ने बताया कि गली को लेकर पिछले एक साल से गोतिया से विवाद चल रहा है. इसी विवाद को लेकर चचेरे भाई ने भाई के सिर में दो गोली मारकर हत्या कर द. वही इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. उनका रो- रोकर बुरा हाल है. इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी करने में जुटी है.

इस संबंध में SDPO संजीव कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन खेत मे बिजली के पोल गाड़ने को लेकर गोतिया से विवाद हुआ था. दोनो एक-दूसरे को गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी दिया था. गुरुवार की देर रात चचेरे भाई ने ट्विंकल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है. फिलहाल सभी अपराधी फरार बताये जा रहे है. जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. वही इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हैं.

इनपुट: मुकेश कुमार

jehanabad crimeBihar Crime News

