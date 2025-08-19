Jehanabad News: तीन दिन से लापाता पूर्व मुखिया के भाई का तलाब में मिला शव
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2887562
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: तीन दिन से लापाता पूर्व मुखिया के भाई का तलाब में मिला शव

Bihar Crime News: बिहार के जहानाबाद जिला में उस समय हड़कंप मच गया जब तीन से लापता पूर्व मुखिया के भाई का शव तलाब में तैरते मिला. मृतक की पहचान मुंशी मांझी के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. दुसरी ओर सीवान से एक ऐसी ही खबर आ रही है, जहां कल शाम से लपाता एक युवक का अधजला शव मिला. मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के मलमलिया के स्व. रवींद्र सिंह के पुत्र पीयूष कुमार के रूप में हुई है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:47 AM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bihar Crime News: बिहार के जहानाबाद जिला में उस समय हड़कंप मच गया जब तीन दिन से लापता एक व्यक्ति का शव सोमवार शाम एक तालाब में तैरता मिला. हालांकि परिजन पानी मे डूबने से मौत की आशंका जता रहे हैं. घटना घोसी प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर पंचायत के भागलपुर-ठाकुर स्थान की है. मृतक की पहचान शाहपुर पंचायत के पूर्व मुखिया प्रेमचंद मांझी के 50 वर्षीय भाई मुंशी मांझी के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

मुंशी मांझी 17 अगस्त को घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. लगातार खोजबीन के बाद सोमवार शाम तालाब से उनका शव मिला, जिसके बाद परिजनों और गांव में कोहराम मच गया. परिजनों ने आशंका जताई है कि पानी में डूबने से ही उनकी मौत हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी है. 

पूर्व मुखिया और मृतक के भाई प्रेमचंद मांझी ने बताया कि मुंशी मांझी 17 अगस्त को घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद लौटकर नहीं आए. घर पर सिर्फ उनकी एक नतिनी रहती थी. सोमवार की शाम गांव के एक व्यक्ति की नजर तालाब में तैरते हुए शव पर पड़ी. सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. शव को बाहर निकाला गया और उसकी पहचान मुंशी मांझी के रूप में की गई. 

ये भी पढ़ें: बेगूसराय में बदमाशों के हौंसले बुलंद! युवक का अपहरण करके हत्या, शव को तेजाब से जलाया

घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक रामबली सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी.

सीवान में युवक का मिला अधजला शव

सीवान में कल शाम से लापता एक युवक का अधजला शव मिला. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. आशंका जताई जा रही है कि पहले युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई, उसके बाद पेट्रोल डालकर उसके शव को जलाया गया.  मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के मलमलिया के स्व. रवींद्र सिंह के पुत्र पीयूष कुमार के रूप में हुई है, जो चार दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश से तीन साल बाद अपने घर लौटा था. इसी बीच उसकी निर्मम हत्या कर दी गई.

घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोड़ी पाकर नहर के पास की है.  पीयूष कल शाम को अचानक लापता हो गया. इसके बाद परिजनों काफी खोजबीन की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पाया. इसी बीच परिजनों को उसके शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिजनों में मातम पसर गया. परिजनों ने आशंका जताई है कि पहले युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई, उसके बाद पेट्रोल डाल कर उसके शव को जलाया गया.

 वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीवान एसपी मनोज तिवारी और महाराजगंज एसडीपीओ समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है. 
इनपुट: zee Bihar Jharkhand

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

jehanabad crimeSiwan CrimeBihar Crime News

Trending news

Bihar Cabinet Meeting
Patna: नीतीश कैबिनेट मीटिंग में 16 एजेंडे पास, राजगीर और वैशाली के लिए बड़ा ऐलान
jehanabad crime
Jehanabad News: तीन दिन से लापाता पूर्व मुखिया के भाई का तलाब में मिला शव
Muzaffarpur News
इतना बड़ा जनाजा! आखिर मुजफ्फरपुर में ये क्या हो गया, CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान
Bihar Crime News
बेगूसराय में बदमाशों के हौंसले बुलंद! युवक का अपहरण करके हत्या, शव को तेजाब से जलाया
Begusarai News
कमरे में सो रही थी महिला, जब परिवार वालों ने दरवाजा खोला तो फंदे से लटका मिला शव
Voter Adhikar Yatra
Vote Adhikar Yatra Live Update: नवादा में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हंगामा, आपस में भिड़े कांग्रेसी-भाजपाई
Samastipur News
नाबालिग महादलित लड़की से गैंगरेप में एक गिरफ्तार, कृष्ण जन्माष्टमी वाली रात की घटना
Katihar News
कटिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी फोटो यादव गिरफ्तार
Tej Pratap Yadav
जयचंद कौन...? तेज प्रताप यादव ने बताया,साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी को भी लपेट दिया
Bettiah news
बेतिया में 170 किलो चरस-गांजा का सुरक्षित भष्मीकरण, एसपी की निगरानी में कार्रवाई
;