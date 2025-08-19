Jehanabad News: तीन दिन से लापाता पूर्व मुखिया के भाई का तलाब में मिला शव

Bihar Crime News: बिहार के जहानाबाद जिला में उस समय हड़कंप मच गया जब तीन दिन से लापता एक व्यक्ति का शव सोमवार शाम एक तालाब में तैरता मिला. हालांकि परिजन पानी मे डूबने से मौत की आशंका जता रहे हैं. घटना घोसी प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर पंचायत के भागलपुर-ठाकुर स्थान की है. मृतक की पहचान शाहपुर पंचायत के पूर्व मुखिया प्रेमचंद मांझी के 50 वर्षीय भाई मुंशी मांझी के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

मुंशी मांझी 17 अगस्त को घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. लगातार खोजबीन के बाद सोमवार शाम तालाब से उनका शव मिला, जिसके बाद परिजनों और गांव में कोहराम मच गया. परिजनों ने आशंका जताई है कि पानी में डूबने से ही उनकी मौत हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी है.

पूर्व मुखिया और मृतक के भाई प्रेमचंद मांझी ने बताया कि मुंशी मांझी 17 अगस्त को घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद लौटकर नहीं आए. घर पर सिर्फ उनकी एक नतिनी रहती थी. सोमवार की शाम गांव के एक व्यक्ति की नजर तालाब में तैरते हुए शव पर पड़ी. सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. शव को बाहर निकाला गया और उसकी पहचान मुंशी मांझी के रूप में की गई.

घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक रामबली सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी.

सीवान में युवक का मिला अधजला शव

सीवान में कल शाम से लापता एक युवक का अधजला शव मिला. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. आशंका जताई जा रही है कि पहले युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई, उसके बाद पेट्रोल डालकर उसके शव को जलाया गया. मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के मलमलिया के स्व. रवींद्र सिंह के पुत्र पीयूष कुमार के रूप में हुई है, जो चार दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश से तीन साल बाद अपने घर लौटा था. इसी बीच उसकी निर्मम हत्या कर दी गई.

घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोड़ी पाकर नहर के पास की है. पीयूष कल शाम को अचानक लापता हो गया. इसके बाद परिजनों काफी खोजबीन की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पाया. इसी बीच परिजनों को उसके शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिजनों में मातम पसर गया. परिजनों ने आशंका जताई है कि पहले युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई, उसके बाद पेट्रोल डाल कर उसके शव को जलाया गया.

वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीवान एसपी मनोज तिवारी और महाराजगंज एसडीपीओ समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है.

इनपुट: zee Bihar Jharkhand

