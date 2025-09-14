Bihar Politics: बिहार चुनाव में बसपा का बड़ा ऐलान, सभी 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2922241
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Bihar Politics: बिहार चुनाव में बसपा का बड़ा ऐलान, सभी 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने साफ किया है कि वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी. राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने जहानाबाद में कहा कि पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने दावा किया कि बिहार में बिना बसपा के समर्थन के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:58 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में बहुजन हिताय यात्रा
जहानाबाद में बहुजन हिताय यात्रा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने जहानाबाद के टाउन हाल में आयोजित "बहुजन हिताय जागरूक यात्रा" कार्यक्रम में कहा कि बसपा आगामी चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी.

रामजी गौतम ने साफ कहा कि बिहार में बिना बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी. उन्होंने दावा किया कि बसपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. उनका कहना था कि बहुजन समाज अपने आप में बहुत बड़ा है और इसमें कई जातियां और छोटे-छोटे समूह शामिल हैं, जिन्हें जोड़ने का काम बसपा कर रही है.

बसपा नेताओं ने बताया कि पार्टी लगातार संगठन को मजबूत कर रही है और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों को सदस्यता दी जा रही है. यह जागरूक यात्रा 10 सितंबर से शुरू हुई है और कई जिलों से होते हुए जहानाबाद पहुंची. इस दौरान नेताओं ने पार्टी सुप्रीमो का संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

रामजी गौतम ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी पार्टियों ने बिहार में राज किया है, उन्होंने राज्य के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अहम मुद्दे हमेशा उपेक्षित रहे. उन्होंने यह भी कहा कि कभी यहां छोटी-छोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थीं, लेकिन गुंडाराज और जंगलराज के कारण सब खत्म हो गईं.

बसपा नेता ने कहा कि अगर बिहार में सत्ता की चाबी उनकी पार्टी के हाथ में आती है तो गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त की जाएगी. साथ ही यूपी की तर्ज पर बिहार को रोजगार के मामले में आगे बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी. उन्होंने दावा किया कि गुंडाराज और जंगलराज को खत्म कर बिहार को विकास की राह पर लाया जाएगा.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: '...अकेले 100 सीटों पर लडूंगा चुनाव', जीतन राम मांझी का अल्टीमेटम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar elections 2025

Trending news

Madhubani News
मधुबनी में बिजली संकट से परेशान ग्रामीण, सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन
Bokaro News
बोकारो के सेक्टर 12 में प्रॉपर्टी विवाद हुआ हिंसक, पुलिस ने किया समझौता प्रयास
Nawada News
नावादा में 14 साल की नाबालिग के साथ चार युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार
Bihar News
'70 सालों का हिसाब दो, सिर्फ लालटेन नहीं चलेगी', तेजस्वी के आरोपों पर भाजपा का जवाब
Jitan Ram Manjhi
Bihar Politics: '...अकेले 100 सीटों पर लडूंगा चुनाव', जीतन राम मांझी का अल्टीमेटम
Bihar News
वोटर सूची विवाद गरमाया रिजिजू ने लालू राज की बूथ कैप्चरिंग की दिलाई याद
Bhagalpur News
भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट, PM करेंगे शिलान्यास
Bihar politics
बिहार में चुनाव से पहले अपराध पर सियासी संग्राम, तेजस्वी-नीरज आमने-सामने
Khunti news
आदिवासी समाज ने पेसा को बताया अधिकार का हथियार, शीघ्र लागू करने की मांग
Bihar politics
मृत्युंजय तिवारी का डबल इंजन सरकार पर वार, पाकिस्तान के साथ मैच पर जताई नाराजगी
;