Bihar Politics: बिहार चुनाव में बसपा का बड़ा ऐलान, सभी 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने जहानाबाद के टाउन हाल में आयोजित "बहुजन हिताय जागरूक यात्रा" कार्यक्रम में कहा कि बसपा आगामी चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी.

रामजी गौतम ने साफ कहा कि बिहार में बिना बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी. उन्होंने दावा किया कि बसपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. उनका कहना था कि बहुजन समाज अपने आप में बहुत बड़ा है और इसमें कई जातियां और छोटे-छोटे समूह शामिल हैं, जिन्हें जोड़ने का काम बसपा कर रही है.

बसपा नेताओं ने बताया कि पार्टी लगातार संगठन को मजबूत कर रही है और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों को सदस्यता दी जा रही है. यह जागरूक यात्रा 10 सितंबर से शुरू हुई है और कई जिलों से होते हुए जहानाबाद पहुंची. इस दौरान नेताओं ने पार्टी सुप्रीमो का संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया.

रामजी गौतम ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी पार्टियों ने बिहार में राज किया है, उन्होंने राज्य के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अहम मुद्दे हमेशा उपेक्षित रहे. उन्होंने यह भी कहा कि कभी यहां छोटी-छोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थीं, लेकिन गुंडाराज और जंगलराज के कारण सब खत्म हो गईं.

बसपा नेता ने कहा कि अगर बिहार में सत्ता की चाबी उनकी पार्टी के हाथ में आती है तो गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त की जाएगी. साथ ही यूपी की तर्ज पर बिहार को रोजगार के मामले में आगे बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी. उन्होंने दावा किया कि गुंडाराज और जंगलराज को खत्म कर बिहार को विकास की राह पर लाया जाएगा.

इनपुट- मुकेश कुमार

