जहानाबाद में कार्यपालक सहायकों का कैंडल मार्च, 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन

जहानाबाद जिले में कार्यपालक सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने शहर के कारगिल चौक से अम्बेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला. मार्च में जिले भर से कार्यपालक सहायक शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब सरकार अन्य कर्मचारी वर्गों की मांगों को पूरा कर रही है तो उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है.

मार्च में शामिल कार्यपालक सहायक अरविंद कुमार ने बताया कि वे सभी पिछले 15 वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं. राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने में उनका अहम योगदान है, फिर भी उन्हें न तो वेतनमान दिया जा रहा है और न ही स्थायीत्व. उनका कहना है कि सरकार उन्हें केवल संविदा कर्मी मान रही है, जबकि वे सरकारी कर्मचारियों जैसा ही कार्य कर रहे हैं.

सहायकों ने स्पष्ट कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें संविदा से मुक्त कर स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. साथ ही 6th लेवल वेतनमान लागू किया जाए. उन्होंने बताया कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे पिछले 5 दिनों से सरकार की नीतियों के विरोध में काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे थे. लेकिन जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो कैंडल मार्च का सहारा लिया गया. उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और संविदा पर काम करने वाले कर्मियों के लिए इतने कम वेतन पर गुजारा करना मुश्किल हो गया है.

कार्यपालक सहायकों ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि उनसे 54 प्रकार की सेवाएं दिलवाई जा रही हैं, लेकिन उन्हें कर्मचारी का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार अगर जल्द उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आंदोलन और तेज होगा. उन्होंने राज्यस्तरीय आंदोलन की भी चेतावनी दी है.

इनपुट- मुकेश कुमार

