जहानाबाद में कार्यपालक सहायकों का कैंडल मार्च, 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2912726
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में कार्यपालक सहायकों का कैंडल मार्च, 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन

जहानाबाद में कार्यपालक सहायकों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला. कारगिल चौक से अम्बेडकर चौक तक हुए इस मार्च में जिले भर के सहायकों ने भाग लिया. उन्होंने कहा कि वे पिछले 15 सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हेंतो स्थायीत्व मिला औरही वेतनमान.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:28 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में कार्यपालक सहायकों का कैंडल मार्च
जहानाबाद में कार्यपालक सहायकों का कैंडल मार्च

जहानाबाद जिले में कार्यपालक सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने शहर के कारगिल चौक से अम्बेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला. मार्च में जिले भर से कार्यपालक सहायक शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब सरकार अन्य कर्मचारी वर्गों की मांगों को पूरा कर रही है तो उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है.

मार्च में शामिल कार्यपालक सहायक अरविंद कुमार ने बताया कि वे सभी पिछले 15 वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं. राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने में उनका अहम योगदान है, फिर भी उन्हें न तो वेतनमान दिया जा रहा है और न ही स्थायीत्व. उनका कहना है कि सरकार उन्हें केवल संविदा कर्मी मान रही है, जबकि वे सरकारी कर्मचारियों जैसा ही कार्य कर रहे हैं.

सहायकों ने स्पष्ट कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें संविदा से मुक्त कर स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. साथ ही 6th लेवल वेतनमान लागू किया जाए. उन्होंने बताया कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे पिछले 5 दिनों से सरकार की नीतियों के विरोध में काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे थे. लेकिन जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो कैंडल मार्च का सहारा लिया गया. उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और संविदा पर काम करने वाले कर्मियों के लिए इतने कम वेतन पर गुजारा करना मुश्किल हो गया है.

कार्यपालक सहायकों ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि उनसे 54 प्रकार की सेवाएं दिलवाई जा रही हैं, लेकिन उन्हें कर्मचारी का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार अगर जल्द उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आंदोलन और तेज होगा. उन्होंने राज्यस्तरीय आंदोलन की भी चेतावनी दी है.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- 3 बच्चों की गुमशुदगी से हड़कंप, परिजनों ने पप्पू यादव से लगाई गुहार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Jehanabad news
3 बच्चों की गुमशुदगी से हड़कंप, परिजनों ने पप्पू यादव से लगाई गुहार
siwan news
Siwan News: सीवान में जमीनी विवाद बना खूनखराबे की वजह, पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल
Jamui News
जमुई पुलिस ने फिर किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार बरामद
Upendra Kushwaha
'एनडीए में सम्मान की कमी नहीं, विपक्ष अपनी चिंता करे', बोले उपेंद्र कुशवाहा
Sanjay Yadav
सत्ता पक्ष पर बरसे सांसद संजय यादव, कहा- तेजस्वी ने नींद से जगाया मुख्यमंत्री को
Bihar politics
Bihar: अशोक चिह्न हटाने पर गरमाई सियासत, ललन सिंह और विजय सिन्हा ने जताया विरोध
Jehanabad news
पप्पू यादव का सम्राट चौधरी पर तीखा वार, भाजपा पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप
Kishanganj News
Kishanganj News: किशनगंज रेड लाइट एरिया में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला
Bihar News
Patna News: मांगों को लेकर धरने पर बैठीं PMCH की नर्सें, मरीजों की सेवा पर पड़ा असर
Manoj Bhawuk
'पाती अक्षर सम्मान 2025' से नवाजे गए मनोज भावुक
;