जहानाबाद में CBI की तीसरी दबिश, नीट छात्रा मौत मामले में मामा से घंटों पूछताछ

Jehanabad News: पटना की चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में जांच की रफ्तार तेज करते हुए CBI की टीम गुरुवार को तीसरी बार जहानाबाद पहुंची. इस दौरान टीम मखदुमपुर थाना के इस्माइलपुर गांव स्थित मृतका के मामा के घर पहुंची और घटना से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से पूछताछ की.

बताया जाता है कि छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाने और इलाज कराने में मामा की सक्रिय भूमिका रही थी. जांच एजेंसी इस पहलू को गंभीरता से खंगाल रही है. सूत्रों के अनुसार, मामा ने छात्रा के हॉस्टल में रखे कुछ सामान को घर लाने की अनुमति भी मांगी है, जिस पर जांच टीम विचार कर रही है.

इधर, घटना के बाद परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं. 14 फरवरी को एक धमकी भरी पर्ची मिली थी, जबकि 16 फरवरी को भी एक और पर्चा घर की खिड़की से फेंका गया. दोनों पर्चियां पुलिस को सौंप दी गई हैं. लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए प्रशासन ने परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है. पहले से तैनात सुरक्षा बल के अतिरिक्त अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही घर के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाई जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके.

ध्यान दीजिएगा कि सीबीआई की टीम 15 फरवरी को पहली बार छात्रा के पैतृक गांव पहुंची थी, जहां माता-पिता और भाई से लंबी पूछताछ की गई थी. इसके बाद 17 फरवरी को दोबारा गांव पहुंचकर भाई का मोबाइल फोन जब्त कर जांच के लिए पटना ले जाया गया था. फिलहाल, सीबीआई टीम मामले के हर पहलू परिवार, हॉस्टल, इलाज और धमकियों को जोड़कर गहन जांच में जुटी है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

