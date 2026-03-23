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Chaiti Chhath: चैती छठ का दूसरा दिन आज, जहानाबाद के मुख्य घाट पर कूड़े का अंबार, बदबूदार पानी में अर्घ्य देने को मजबूर व्रती

Jehanabad News: सोमवार (23 मार्च) दूसरे दिन व्रती खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगे. इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्य देव की पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल का सेवन करते हैं. छठ पर्व के दौरान जहानाबाद के सबसे प्रमुख दरधा-यमुने संगम घाट पर गंदगी का अंबार लगे होने से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:03 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Jehanabad News: आस्था के महापर्व चैती छठ की शुरुआत रविवार (22 मार्च) को नहाय-खाय के साथ शुरुआत हो चुकी है. आज सोमवार (23 मार्च) दूसरे दिन व्रती खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगे. इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्य देव की पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल का सेवन करते हैं. खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा. छठ पूजा को लेकर शहर के गली-मोहल्लो में छठी मैया की भक्ति गीत बजने लगी है, लेकिन जहानाबाद नगर परिषद की तैयारियों ने श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है. 

शहर के सबसे प्रमुख दरधा-यमुने संगम घाट पर वर्तमान स्थिति ऊंट के मुंह में जीरा के समान है. जहां हजारों की संख्या में अर्घ्य देने के लिए भीड़ उमड़ती है. वहीं शहर के मुख्य घाटों पर गंदगी और काले पानी के जमावड़े ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है. नगर परिषद की कार्यशैली को लेकर स्थानीय लोगों और छठव्रतियों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है. नगर परिषद ने घाट के चारों तरफ रंग-रोगन और बैरिकेडिंग तो कर दी है, जिससे दूर से सब चकाचक दिखता है. लेकिन घाट के ठीक किनारे कूड़े-कचरे का अंबार लगा है. सबसे डरावनी स्थिति पानी की है, जो अत्यधिक गंदा और काला हो चुका है. 

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स्थानीय लोगों का कहना है कि छठव्रतियों को इसी दूषित पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देना उनकी मजबूरी बन सकती है. ​संगम घाट पर मौजूद स्थानीय निवासियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह जिला मुख्यालय का सबसे महत्वपूर्ण घाट है. यहां दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं. छठ पूजा नहाय-खाय शुरू हो चुका है और अब भी यहां गंदगी पसरी है. प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है, ठोस सफाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ.

 इधर ​इन तमाम आरोपों के बीच नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह ने आश्वस्त किया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा शहर के सभी घाटों पर सफाई अभियान जारी है. हमारे पास अभी समय है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है. छठ पूजा के मुख्य अर्घ्य से पहले सभी घाटों को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया जाएगा. किसी भी व्रती को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी. फिलहाल ​चैती छठ की शुरुआत हो चुकी है और अब प्रशासन के पास केवल एक दिन का समय शेष है. क्या नगर परिषद इतने कम समय में गंदे और काले पानी की समस्या को दूर कर पाएगी? यह देखना चुनौतीपूर्ण होगा. 

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

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