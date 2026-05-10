जहानाबाद में बरसे चंदेश्वर चंद्रवंशी, कहा- 'निशांत का राजनीति में आना कार्यकर्ताओं की जीत'

जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पदभार संभालने के बाद पहली बार जहानाबाद पहुंचे. पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया. इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर कई बड़ी और अनसुनी बातें साझा कीं.

चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि निशांत कुमार को राजनीति के मैदान में उतारना कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति की दुनिया में कदम रखे. यहाँ तक कि खुद निशांत कुमार भी इसके लिए तैयार नहीं थे. चंद्रवंशी ने बताया कि इस पूरे मामले में राज्यसभा सांसद संजय झा ने बहुत मेहनत की. संजय झा के कड़े परिश्रम और पार्टी के बड़े नेताओं के भारी दबाव के बाद ही नीतीश कुमार और निशांत कुमार इस बात के लिए राजी हुए हैं.

विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों पर चंद्रवंशी ने जमकर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार का राजनीति में आना 'परिवारवाद' बिल्कुल नहीं है. उनका तर्क था कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के कहने पर नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी मांग और जनता के प्यार की वजह से राजनीति में आए हैं. उन्होंने लालू परिवार का नाम लिए बिना तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ वह परिवार है जहाँ हर सदस्य सत्ता और संगठन में दखल देता है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का परिवार है जिसके किसी सदस्य ने आज तक किसी सरकारी काम के लिए एक फोन तक नहीं किया है.

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राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विरोधियों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्ष के पास सत्ता थी, तब उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया और अब वे केवल बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं. चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया कि बिहार की जनता बहुत समझदार है और वह विपक्ष के इन भ्रामक बयानों में आने वाली नहीं है. कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में पार्टी और भी मजबूत होगी.