जहानाबाद में खेलते-खेलते नहर में गिरा मासूम, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

जहानाबाद के बेलदारी बीघा गांव में एक साल के मासूम की नहर में गिरने से मौत हो गई. बच्चा शाम के समय घर के पास खेल रहा था और अचानक लापता हो गया. परिजन और ग्रामीण काफी देर तक खोजबीन करते रहे और अंत में नहर से बच्चे को बाहर निकाला गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना से पूरे गांव में शोक फैल गया है.
जहानाबाद जिले के परस बिगहा थाना क्षेत्र के बेलदारी बीघा गांव में सोमवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. नानी के घर खेलने आए एक वर्षीय अमित कुमार की नहर में गिरकर मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई और हर कोई इस दुर्घटना से स्तब्ध है.
परिजनों ने बताया कि अमित अपनी मां के साथ नानी घर आया हुआ था. रोज की तरह वह घर के पास खेल रहा था. थोड़ी देर बाद अचानक वह नजर नहीं आया. परिवार ने पहले आस-पड़ोस में खोज शुरू की, लेकिन कहीं पता नहीं चला. इससे सभी की चिंता बढ़ गई और धीरे-धीरे गांव के लोग भी तलाश में जुड़ गए.
जब आसपास खोजबीन से कोई सुराग नहीं मिला तो ग्रामीणों को शक हुआ कि शायद बच्चा पास की नहर में गिर गया हो. लोगों ने तुरंत नहर में तलाश शुरू की. काफी देर तक खोजते रहने के बाद बच्चे को पानी के भीतर से बाहर निकाला गया. उसे तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
अचानक हुए इस हादसे से बच्चे के माता-पिता सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीण भी गमगीन हैं और इस घटना को एक गहरी त्रासदी मान रहे हैं. गांव में हर तरफ मातम का माहौल है.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास कर रही है. फिलहाल परिजन सदमे में हैं और गांव में शांति बनाए रखने की अपील की गई है.
इनपुट- मुकेश कुमार