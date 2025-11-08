Advertisement
'अफवाहों पर न दें ध्यान', सीएम नीतीश कुमार ने मंच से महिलाओं को दिया बड़ा मैसेज

Bihar Chunav 2025: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोसी में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जंगलराज पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कानून-व्यवस्था दुरुस्त की और विकास का रास्ता खोला.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:59 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव-प्रचार जोरों पर है. इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार (8 नवंबर) को घोसी विधानसभा क्षेत्र के हुलासगंज हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान सीएम नीतीश ने घोसी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी ऋतुराज कुमार और मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से रानी कुमारी के समर्थन में वोट मांगते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'बिहार की स्थिति बेहद खराब थी'
नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी, लोग शाम को घर से निकलने में डरते थे. हमारी सरकार ने कानून-व्यवस्था दुरुस्त की और विकास का रास्ता खोला. उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती थीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया. मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बिहार में हर घर तक बिजली-पानी पहुंचाई गई है, महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देकर सशक्त किया गया है.

'40 लाख लोगों को रोजगार'
उन्होंने दावा किया कि अब तक 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और अगली सरकार बनने पर एक करोड़ लोगों को नौकरी व रोजगार देने का वादा किया. नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा जीविका दीदी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 हजार की सहायता राशि दी जा रही है, जिसे आगे बढ़ाकर 2 लाख तक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार यह पैसा वापस लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यह पैसा स्थायी रूप से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जा रहा है.

'बिहार में लगातार विकास कार्य'
मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय योजना के तहत राज्य में पंचायत भवनों का निर्माण, 125 यूनिट बिजली फ्री,1100 वृद्धा पेंशन, और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से बिहार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और बिहार आगे बढ़ रहा है. सभा के अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि ऋतुराज कुमार और रानी कुमारी को भारी मतों से विजयी बनाएं. उपस्थित भीड़ से सहमति लेते हुए उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को विजय का माला पहनाया.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

