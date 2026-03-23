'रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को अब मिलेंगे 2 लाख रुपये', सीएम का बड़ा ऐलान

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को समृद्धि यात्रा के तहत जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सौ करोड़ की लागत से तैयार 88 परियोजनाओं का उद्घाटन किया. साथ ही डेढ़ सौ करोड़ की लागत से 73 योजनाओं का शिलान्यास किया. नीतीश कुमार ने एक ही मंच से नई परियोजनाओं का शुभारंभ और पूर्ण हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिसकी लागत तकरीबन 252 करोड़ रुपए है, जो जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

समृद्धि यात्रा के इस पड़ाव से जहानाबाद में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है. स्थानीय लोगों को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे जिले के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी. इधर, सीएम के आगमन को जिला प्रशासन में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी, पूरे शहर विशेषकर शहर के मुख्य मार्ग और सभा स्थल को पुलिस छाबनी में तब्दील कर दिया था. सभा स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया था.

अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीएम का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा, जहां से वे सीधे सदर प्रखंड के पुराने कार्यालय पहुंचे. वहां उन्होंने जीविका दीदियों की तरफ से संचालित वस्त्र उत्पादन और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया. इसके पश्चात मुख्यमंत्री ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे, जहां वे विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया. गांधी मैदान में ही अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की.

Add Zee News as a Preferred Source

एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की. वहीं, पूर्व की सरकार पर प्रहार भी किया. सीएम ने लालू राबड़ी शासनकाल का याद दिलाते हुए कहा कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी. लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते थे. बिहार के हर क्षेत्र में अराजकता थी. विकसित बनाने में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं के विकास पर बहुत ध्यान दिया. जीविका से जुड़कर महिलाएं अपना और अपने परिवार को खुशहाल बना रही है. 2025 में करोड़ों महिलाओं को 10 हजार रुपए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया और अब 2 लाख भी दिया जायेगा, जो महिलाएं अपना रोजगार शुरू की.

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 5 सालों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जायेगा. सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के विकास को मिल रहे सहयोग और समर्थन का भी आभार जताया. मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के साथ जिला के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी भी उपस्थित थे. उन्होंने भी सभा को संबोधित किया.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: Bihar Diwas: 'उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार' थीम पर होगा समाज कल्याण विभाग का पवेलियन