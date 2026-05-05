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जहानाबाद में सीएम सम्राट के निर्देशों का असर, एक्शन मोड में डीएम और एसपी, 19 मई को लगेगा महा-सहयोग शिविर

जहानाबाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों के बाद प्रशासनिक सक्रियता बढ़ गई है. जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय और एसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 19 मई को 15 पंचायतों में 'सहयोग शिविर' आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. डीएम ने अधिकारियों को फाइलों के जल्द निष्पादन और राजस्व संबंधी मामलों को प्राथमिकता पर सुलझाने का कड़ा निर्देश दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 05, 2026, 07:17 PM IST

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डीएम अलंकृता पांडेय
डीएम अलंकृता पांडेय

जहानाबाद के समाहरणालय स्थित ग्रामप्लेक्स भवन में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय और पुलिस अधीक्षक ने मिलकर की. बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ और सभी थानों के थानेदार शामिल हुए. डीएम ने सभी अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अब काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि फाइलों को टेबल पर लटकाने का समय खत्म हो चुका है और अब अधिकारियों को सीधे जनता की मदद करनी होगी.

जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि आगामी 19 मई को जिले में विशेष 'सहयोग शिविर' लगाए जाएंगे. इसके लिए पहले चरण में जिले की 15 पंचायतों को चुना गया है. डीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि इन शिविरों में केवल लोगों की शिकायतें सुनी नहीं जाएंगी, बल्कि उनका तुरंत समाधान भी किया जाएगा. खास तौर पर जमीन से जुड़े विवादों, म्यूटेशन और परिमार्जन जैसे मामलों को 'युद्धस्तर' पर निपटाने के लिए सीओ को आदेश दिए गए हैं ताकि लोगों को कचहरी के चक्कर न लगाने पड़ें.

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मीडिया से बात करते हुए डीएम अलंकृता पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार जनता की सेवा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे अपनी समस्याएं और आवेदन पंचायत स्तर पर तैनात कर्मचारियों को पहले ही दे दें. प्रशासन की कोशिश है कि 19 तारीख को शिविर लगने से पहले ही ज्यादातर आवेदनों का निपटारा कर दिया जाए, ताकि शिविर के दिन लोगों को उनका समाधान या जरूरी कागजात सीधे सौंपे जा सकें.

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