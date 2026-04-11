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'नीतीश की कनपट्टी पर कट्टा रखकर उन्हें...', जहानाबाद में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता डॉ. करुणा सागर

Congress leader Dr. Karuna Sagar: डॉ. करुणा सागर ने कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां मुख्यमंत्री विधायक नहीं चुनते, बल्कि दिल्ली (PMO) से एक पर्ची आती है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: Apr 11, 2026, 04:31 PM IST

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जहानाबाद में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता डॉ. करुणा सागर
जहानाबाद में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता डॉ. करुणा सागर

Congress on BJP: जहानाबाद पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी डॉ. करुणा सागर ने बिहार की राजनीति और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर बीजेपी पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन से लेकर मतदाता सूची में गड़बड़ी और महिला आरक्षण विधेयक जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. ​डॉ. करुणा सागर ने कहा कि बिहार में जो कुछ भी हुआ, उसकी पटकथा बहुत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिखी जा चुकी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान केवल नीतीश कुमार के चेहरे और उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया. ​

उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि चुनाव के पहले 25-30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया, लेकिन सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कनपट्टी पर कट्टा रखकर उन्हें राज्यसभा की ओर रवाना किया गया. यह बिहार की जनता के जनादेश के साथ सरासर धोखा और शर्मनाक कृत्य है. ​कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां जनता के मतों से खिलवाड़ हो रहा है. 

उन्होंने SIR का जिक्र करते हुए दावा किया कि इसके जरिए जानबूझकर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं.​ उनका दावा है कि बिहार में 67 लाख और पश्चिम बंगाल में 97 लाख वोटर सूची से हटाए गए. उन्होंने इसे जनमत की सरकार नहीं, बल्कि जनादेश के साथ 'बलात्कार' करार दिया. ​बिहार की कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला. 

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उन्होंने कहा कि बिहार के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय छीन लिया गया हो. एक ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि अपराधी की है, जिसने कई बार अपना नाम और जन्मतिथि बदली है और जिसकी सदस्यता हाई कोर्ट ने रद्द की थी. ऐसे हाथों में गृह मंत्रालय होने से राज्य की सुरक्षा भगवान भरोसे है. 

​बीजेपी की आंतरिक कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करते हुए डॉ. करुणा सागर ने कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां मुख्यमंत्री विधायक नहीं चुनते, बल्कि दिल्ली (PMO) से एक पर्ची आती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर राज्यों में कमजोर नेतृत्व थोपती है ताकि सरकार दिल्ली से चलाई जा सके. ​

महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि यह कदम केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए उठाया गया है. उन्होंने तर्क दिया कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए पहले जनगणना और फिर परिसीमन जरूरी है, ऐसे में 2029 तक भी इसके लागू होने की संभावना कम है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिल पहले ही पास हो चुका है, तो सरकार विपक्ष और जनता को यह क्यों नहीं बता रही कि इस विशेष सत्र का असली एजेंडा क्या है? 

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार खाली कर रहे CM आवास, 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट होने लगा सामान

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