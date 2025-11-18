Jehanabad News: कांग्रेस नेता ने वृद्धाश्रम और स्कूल के लिए जमीन दान करने की पेशकश की

जहानाबाद के कांग्रेस नेता सैयद कैसर आलम रिज़वी ने जिले के लाचार वृद्धों और गरीब बच्चों के लिए एक बीघा जमीन दान करने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि वह अपने स्वतंत्रता सेनानी दादा की याद में वृद्ध आश्रम और स्कूल निर्माण करवाना चाहते हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को सहारा मिल सके. हालांकि निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि न होने के कारण उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ईमेल भेजकर मदद की अपील की है.

रिज़वी ने कहा कि जिले के कई गरीब बच्चे सातवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास आगे की शिक्षा का साधन नहीं होता. इसी वजह से वह एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं जिसमें सातवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई हो सके. उनका मानना है कि यदि बच्चों को नजदीक में बेहतर शिक्षा मिलेगी तो वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे और आगे बढ़ पाएंगे.

उन्होंने बताया कि जिले के लाचार और बेसहारा वृद्धों की हालत भी काफी खराब है. कई बुजुर्गों के पास रहने की सुरक्षित जगह नहीं है. इसी कारण वह आश्रम की स्थापना कर उन्हें रहने और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सैयद कैसर आलम रिज़वी ने अपने दादा हकीम सैयद तल्लुफ हुसैन और पिता सैयद मंजरुल हुसैन के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े योगदान का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि दोनों स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और जेल भी गए. उनके दादा आजादी के समय जिले के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल थे और पूर्व विधायक स्वर्गीय फिदा हुसैन के बहनोई थे.

महात्मा गांधी भी 1947 में जहानाबाद आए थे और उस दौरान उनके दादा के घर गए थे. उनके दादा 1922 में हुए कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में शामिल हुए थे. रिज़वी ने बताया कि स्वतंत्रता मिलने के बाद उनके पिता को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलता था और 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था.

रिज़वी ने कहा कि वह सदर प्रखंड के किनारी पंचायत स्थित सलेमापुर गांव में अपने खानदानी मकान से सटी एक बीघा जमीन दान करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने बताया कि इस जमीन की अनुमानित कीमत 80 लाख से एक करोड़ रुपये के बीच है. उन्होंने राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि इस भूमि पर आश्रम और स्कूल बनवाकर जिले के गरीबों का कल्याण किया जाए.

उन्होंने बिहार में कांग्रेस की कमजोर स्थिति के लिए राज्य स्तरीय नेतृत्व को जिम्मेदार बताया. साथ ही कहा कि दूसरे दलों से आने वालों और बार-बार पार्टी छोड़ने वालों को टिकट देने की प्रवृत्ति खत्म की जाए, तभी कांग्रेस अपनी स्थिति सुधार पाएगी. उन्होंने बताया कि वह वर्ष 1980 से कांग्रेस किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं.

इनपुट- मुकेश कुमार