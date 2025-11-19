Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3009682
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

कांग्रेस नेता सैयद कैसर आलम का सराहनीय कार्य, वृद्धाश्रम और स्कूल के लिए दान दी अपनी जमीन

Jehanabad News: जहानाबाद के कांग्रेस नेता सैयद कैसर आलम रिजवी ने अपने स्वतंत्रता सेनानी दादा और पिता की स्मृति में गरीब बच्चों की शिक्षा और लाचार वृद्धों की सेवा हेतु एक बीघा जमीन दान देने की घोषणा की है. उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि इस जमीन पर आश्रम और स्कूल बनवाकर जिले के गरीबों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य की राह खोली जाए.

 

 

 

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:42 AM IST

Trending Photos

कांग्रेस नेता सैयद कैसर आलम का सराहनीय कार्य, वृद्धाश्रम और स्कूल के लिए दान दी अपनी जमीन
कांग्रेस नेता सैयद कैसर आलम का सराहनीय कार्य, वृद्धाश्रम और स्कूल के लिए दान दी अपनी जमीन

Jehanabad News: जहानाबाद के कांग्रेस नेता सैयद कैसर आलम रिज़वी ने जिले के लाचार और गरीब वृद्धों तथा बच्चों के लिए स्कूल बनाने हेतु अपनी एक बीघा जमीन दान देने की घोषणा की है. उन्होंने शहर के जाफरगंज रिज़वी कॉलोनी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह अपने स्वतंत्रता सेनानी दादा के नाम से वृद्ध आश्रम और स्कूल बनवाना चाहते हैं, किन्तु उनके पास इसे बनवाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है. इस कारण उन्होंने राहुल गांधी को ईमेल कर अनुरोध किया है कि उनके गांव की खानदानी एक बीघा जमीन पर जिले के लाचार वृद्धों और गरीब बच्चों के लिए आश्रम और स्कूल बनवाया जाए. उन्होंने बताया कि ज्यादातर गरीब बच्चे सातवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसलिए वह सातवीं से 12वीं तक का स्कूल खोलना चाहते हैं, ताकि गरीब बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा मिल सके. जिले के गरीब और लाचार वृद्धों की स्थिति भी दयनीय है, इसलिए उनके लिए वह शरण स्थली बनवाना चाहते हैं.

उन्होंने बताया कि उनके दादा हकीम सैयद तल्लुफ हुसैन और उनके पिता सैयद मंजरुल हुसैन दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिसके कारण दोनों को आजादी की लड़ाई में जेल भी जाना पड़ा था. उनके दादा जिले के जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक स्वर्गीय फिदा हुसैन के बहनोई थे और उन्हीं की संगत में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे. उस समय कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के पत्र उनके दादा के पास आते थे. महात्मा गांधी जब 1947 में जहानाबाद आए थे तो उनके घर भी पहुंचे थे. उनके दादा कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में 1922 में शामिल हुए थे, जिसके लिए चितरंजन दास का पत्र उनके पास आया था. उनके दादा का निधन आजादी से पहले 1929 में ही हो गया था, जिसके बाद उनके पिता सैयद मंजरुल हुसैन ने स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली.

ये भी पढ़ें: राज्यसभा में 0 हो जाएगी लालू-तेजस्वी की पार्टी, ओवैसी का समर्थन भी काम नहीं आएगा

Add Zee News as a Preferred Source

स्वतंत्रता मिलने के बाद उनके पिता को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलता था. 15 अगस्त 1972 को स्वतंत्रता के 25वें वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके पिता सैयद मंजरुल हुसैन को दिल्ली बुलाकर ताम्रपत्र से सम्मानित किया था. श्री रिज़वी ने बताया कि वह अपने स्वतंत्रता सेनानी दादा और पिता का नाम अमर करना चाहते हैं तथा जहानाबाद के लाचार वृद्धों और गरीब बच्चों के लिए आश्रम और स्कूल बनवाने की इच्छा रखते हैं. इसी उद्देश्य से वह सदर प्रखंड के किनारी पंचायत स्थित सलेमापुर गांव में स्थित अपने खानदानी रियासी मकान की एक बीघा जमीन दान में देना चाहते हैं.

उन्होंने राहुल गांधी से अपील की है कि उक्त जमीन पर आश्रम और स्कूल बनवाकर जिले के लाचार वृद्धों और गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने की पहल की जाए. पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जमीन की कीमत लगभग 80 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच होगी. कांग्रेस नेता ने वर्तमान चुनाव में कांग्रेस की खराब स्थिति के लिए बिहार के कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि दूसरे दलों से कांग्रेस में आने वाले तथा कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को पार्टी में शामिल न किया जाए तो पार्टी की स्थिति में सुधार संभव है. सैयद कैसर आलम रिजवी वर्ष 1980 से लगातार जहानाबाद जिले के कांग्रेस किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं.

इनपुट: मुकेश कुमार

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Jehanabad news
कांग्रेस नेता सैयद कैसर आलम ने वृद्धाश्रम और स्कूल के लिए जमीन दान की
cm yogi
रोहिणी आचार्य के अपमान का बदला लेंगे CM योगी! फिर खुलेगी रमीज खान की क्राइम फाइल
bihar chunav 2025
Nitish Kumar Oath Ceremony Live: एनडीए विधायक दल की बैठक आज, नीतीश कुमार को चुना जाएगा नेता, कल होगा शपथ समारोह
Gumla News
गुमला में नाबालिग बहनों से गैंगरेप, बहला-फुसलाकर साथ ले गए थे आरोपी, 3 दरिंदे धराए
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी के धंधे में उतरीं महिलाएं! पुलिस ने 2 को धरा, कई फरार
Bagaha News
बगहा में पिता की हैवानियत, छह वर्षीय बेटे को बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में रेफर
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में घर लौट रही शिक्षिका की गोली मारकर हत्या
Katihar News
मनिहारी–साहिबगंज गंगा रूट पर स्टीमर सेवा बहाल, सीमावर्ती जिलों के लोगों को मिली राहत
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में STF की बड़ी कार्रवाई, छह करोड़ की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
Jharkhand High court
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 5 जनवरी तक सभी 334 थानों में CCTV लगाना अनिवार्य