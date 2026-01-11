'गांधी का नाम हटाना मंजूर नहीं': मनरेगा को 'जी राम जी' योजना बनाने के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल

Congress Protests: केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा योजना का नाम बदलकर 'जी राम जी' योजना किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. इसी के विरोध में 11 जनवरी, 2025 दिन रविवार को जहानाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समक्ष एकदिवसीय अनशन किया. अनशन पर बैठे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में उपवास की तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया.

इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजनाओं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को योजनाबद्ध तरीके से हटाने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा गया था.

कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के वित्तीय ढांचे में बदलाव कर राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है. पहले इस योजना में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती थी, लेकिन अब यह अनुपात बदलकर 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य कर दिया गया है. इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर दबाव पड़ेगा.

विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने आशंका जताई कि इस तरह के फैसलों से गरीब मजदूरों की यह कल्याणकारी योजना धीरे-धीरे कमजोर या बंद हो सकती है. कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की और गरीबों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

