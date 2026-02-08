Advertisement
'पप्पू यादव को 24 घंटे में रिहा करो वरना...', जहानाबाद में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सरकार को दी खुली चेतावनी

MP Pappu Yadav: कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सोची-समझी राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए इसे विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश करार दिया. पप्पू यादव के समर्थक संजय यादव ने आरोप लगाया कि सरकार सत्ता संरक्षित अपराधियों को बचाने के लिए विरोध की आवाज को दबा रही है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:14 PM IST

पप्पू यादव के समर्थकों का सरकार को अल्टीमेटम
पप्पू यादव के समर्थकों का सरकार को अल्टीमेटम

Jehanabad News: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है. गिरफ्तारी के विरोध में सूबे के कई हिस्सों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में जहानाबाद में कांग्रेस पार्टी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पप्पू यादव के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने शहर के हॉस्पिटल मोड़ से अरवल मोड़ तक आक्रोश मार्च निकाला. इसके बाद अरवल मोड़ के समीप उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की. 

कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सोची-समझी राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए इसे विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश करार दिया. पप्पू यादव के समर्थक संजय यादव ने आरोप लगाया कि सरकार सत्ता संरक्षित अपराधियों को बचाने के लिए विरोध की आवाज को दबा रही है. उन्होंने कहा कि जब-जब वे जनहित के मुद्दों पर आंदोलन करते हैं, तब-तब उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें फंसाया जाता है. 

संजय यादव ने कहा कि नीट छात्रा मामले में न्याय की मांग को कमजोर करने के उद्देश्य से ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है. उन्होंने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पप्पू यादव नीट छात्रा को न्याय दिलाने की आवाज उठा रहे थे, तभी 31 साल पुराने मामले का हवाला देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने सरकार से मांग की कि पप्पू यादव को 24 घंटे के भीतर रिहा किया जाए, अन्यथा आंदोलन को और धारदार बनाया जाएगा. 

वहीं, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी ने कहा कि हमारे नेता पप्पू यादव को उस समय गिरफ्तार किया गया है, जब लोकसभा सत्र चल रहा है, जो पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि जहानाबाद की नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए पप्पू यादव ने सड़क से लेकर सदन तक लगातार आवाज उठाई. उसी का परिणाम है कि आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें पीड़िता के माता-पिता भी शामिल हैं. 

हरिनारायण द्विवेदी ने गृह मंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि बिहार में जो भी गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन आज सवाल है कि योगी मॉडल का बुलडोजर कहां गया? अपराधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की आवाज से भयभीत है, इसलिए इस तरह के दमनात्मक कदम उठा रही है. 

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई कर रही है. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए. अंत में प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर पप्पू यादव की गिरफ्तारी वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. वही इस प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था. बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी जो मार्च के साथ साथ चलती हुई दिखाई दी.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

