बिहार की बेटियों के अपमान पर बवाल, उत्तराखंड की मंत्री के पति के खिलाफ RJD विधायक राहुल कुमार ने खोला मोर्चा

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से बिहार में भारी रोष है. जहानाबाद विधायक राहुल कुमार ने इसे महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मंत्री को पद से हटाने की मांग की है.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:13 PM IST

उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे बिहार की बेटियों और महिलाओं को लेकर बेहद अपमानजनक बातें करते सुनाई दे रहे हैं. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि "बिहार में लड़कियां 20 से 25 हजार रुपये में मिल जाती हैं." इस बयान से बिहार के लोगों और वहां के राजनेताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली है. लोग इसे बिहार की अस्मिता और महिलाओं के सम्मान पर एक सीधा हमला मान रहे हैं.

जहानाबाद से राजद (RJD) विधायक राहुल कुमार ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक मंत्री के पति द्वारा महिलाओं की तुलना कीमत से करना बहुत ही शर्मनाक है. विधायक राहुल का कहना है कि यह बयान न केवल बिहार की बेटियों का अपमान है, बल्कि यह भाजपा की महिलाओं के प्रति सोच को भी दर्शाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार 'बेटी बचाओ' का नारा देती है और दूसरी तरफ उनके ही करीबियों की ऐसी ओछी मानसिकता सामने आ रही है.

विधायक राहुल कुमार ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि मंत्री रेखा आर्या को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए. उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए. राहुल कुमार ने मांग की है कि बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए और उसे कानून के दायरे में लाया जाए. उन्होंने साफ कहा कि बिहार की जनता अपनी बेटियों का ऐसा अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.

ये भी पढ़ें- VIRAL: फराह खान के कुक दिलीप और पुरव झा ने मैथिली में की ऐसी बात कि वीडियो हुआ वायरल

इस घटना के बाद बिहार में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. विपक्षी दल राजद के साथ-साथ अन्य संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं. पटना से लेकर जहानाबाद तक लोग भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. बिहार राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात कही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी दिनों में और भी गरमा सकता है क्योंकि यह सीधे तौर पर बिहार के गौरव और नारी सम्मान से जुड़ा है.

