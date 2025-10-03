Advertisement
MPLADS फंड को लेकर विवाद! राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद के बजाय गया में खर्च की राशि, JDU ने लगाया आरोप

राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव सांसद निधि को लेकर विवादों में हैं. उन्होंने जहानाबाद की बजाय गया जिले के बेलागंज और नगर प्रखंड में विकास योजनाओं के लिए निधि की अनुशंसा की. जदयू ने इस फैसले को नियम उल्लंघन और राजनीतिक फायदा उठाने की रणनीति बताया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 03, 2025, 09:38 PM IST

राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. इस बार मामला उनके संसदीय क्षेत्र जहानाबाद की बजाय गया जिले में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) की निधि खर्च करने से जुड़ा है. सांसद की अनुशंसा पर गया जिला प्रशासन ने बेलागंज और नगर प्रखंड की 28 विकास योजनाओं की सूची जारी कर दी है, जिन पर करीब एक करोड़ पचहत्तर हजार रुपये खर्च किए जाने हैं.

केंद्र सरकार ने सांसदों को यह अधिकार दिया है कि वे हर साल अपने संसदीय क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की राशि विकास योजनाओं पर खर्च करवा सकते हैं. लेकिन सुरेंद्र यादव की अनुशंसा उनके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर यानी गया जिले में की गई. इसी वजह से इस निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सांसद निधि को संसदीय क्षेत्र से बाहर खर्च करना नियमों का उल्लंघन है.

इस फैसले पर जदयू ने कड़ा विरोध जताया है. जहानाबाद के जदयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र यादव सांसद निधि का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेलागंज में निधि खर्च करवाने की कवायद दरअसल उनके बेटे को भविष्य में विधायक बनाने की रणनीति का हिस्सा है. उनका कहना है कि विकास योजनाओं के जरिए बेलागंज क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं.

सुरेंद्र यादव सांसद बनने से पहले बेलागंज विधानसभा सीट से विधायक थे. उनके सांसद बनने के बाद राजद ने इस सीट से उनके बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था. लेकिन 2024 के उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अब माना जा रहा है कि सुरेंद्र यादव अपने बेटे की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए बेलागंज में सक्रिय हैं और विकास योजनाओं के जरिए जनता का समर्थन जुटाना चाहते हैं.

गया के जिला योजना पदाधिकारी द्वारा जारी सूची में सड़क निर्माण, नाली-गली सुधार और सामुदायिक भवनों का निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं. यह सभी योजनाएं बेलागंज और नगर प्रखंड से जुड़ी हैं. इससे साफ संकेत मिलते हैं कि निधि का बड़ा हिस्सा उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जा रहा है, जहां सुरेंद्र यादव की राजनीतिक पकड़ रही है.

सांसद निधि के इस इस्तेमाल पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर निधि खर्च करने की अनुमति होनी चाहिए? अगर नहीं, तो ऐसे मामलों में केंद्रीय या राज्य स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, यह बहस का मुद्दा बन गया है. इधर, सुरेंद्र यादव ने इस विवाद पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी सक्रियता आने वाले चुनावों में नई राजनीतिक हलचल का संकेत देती है.

इनपुट- मुकेश कुमार

