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एक ही योजना, बदले नाम और बार-बार निकासी, जहानाबाद में मनरेगा लूटतंत्र का सनसनीखेज खुलासा

Jehanabad Latest News: काको प्रखंड के खालिसपुर पंचायत के खालिसपुर गांव में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया गया है, जिसने सरकारी तंत्र और नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:16 PM IST

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जहानाबाद में मनरेगा लूटतंत्र का सनसनीखेज खुलासा (Photo-AI)
जहानाबाद में मनरेगा लूटतंत्र का सनसनीखेज खुलासा (Photo-AI)

Jehanabad News: जहानाबाद में मनरेगा योजनाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां सरकारी खजाने पर डाका डालने का एक बहुत बड़ा खेल उजागर हुआ है. मामला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा से जुड़ा है, जिसे कागजों पर चमका कर करोड़ों रुपये डकार लिए गए. विकास के नाम पर लूटतंत्र का यह सनसनीखेज मामला काको प्रखंड के खालिसपुर पंचायत का है. ​आरोप है कि यहां मुखिया, रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों ने मिलकर बिना कोई काम किए ही करोड़ों रुपये की बंदरबांट कर ली.

काको प्रखंड के खालिसपुर पंचायत के खालिसपुर गांव में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया गया है, जिसने सरकारी तंत्र और नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी है. ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान दर्जनों योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही पूरा दिखा दिया गया. धरातल पर एक ईंट तक नहीं रखी गई. 

भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एक ही योजना का नाम बदल-बदल कर, फर्जी तरीके से सरकारी राशि की बार-बार निकासी की गई. नियमों के मुताबिक हर योजना स्थल पर सरकारी बोर्ड लगाना अनिवार्य है, लेकिन पूरी पंचायत में कहीं भी कोई बोर्ड नहीं टंगा. सिर्फ फोटो का खेल हुआ. फर्जी जॉब कार्ड बने और करोड़ों रुपये अधिकारियों और बिचौलियों की जेब में चले गए. खेल यहीं खत्म नहीं हुआ. चालू वित्तीय वर्ष में भी कई योजनाएं एक्टिव दिखाई गई हैं. कागजों पर काम शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है, लेकिन जमीन पर सन्नाटा पसरा है. 

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हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी कोई ग्रामीण इस महालूट के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो उसे चुप करा दिया जाता है. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं. इस महा-फर्जीवाड़े की सुई पंचायत के मुखिया, रोजगार सेवक और जेई की तरफ घूम रही है. ग्रामीणों में इस लूटखसोट को लेकर भारी नाराजगी और आक्रोश है.

इधर,इस मामला मीडिया में आने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आया है. जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी रिपोर्ट तलब की है और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है.

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