अधूरी रह गई प्रेम कहानी: जहानाबाद में दुनिया से हारे दो प्रेमी, जहर खाकर दी जान

Jehanabad News: जहानाबाद में एक प्रेमी जोड़े के आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां गांव के बधार में दोनों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मामला हुलासगंज थाना क्षेत्र के प्राण बिगहा गांव का है. मृतक की पहचान गांव के ही 22 वर्षीय युवक राजीव कुमार और उसकी प्रेमिका रेखा कुमारी के रूप में की गई है.

दरअसल, युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. बताया जा रहा है कि दोनों के इस रिश्ते से उनके घर वाले काफी नाराज चल रहे थे और लगातार विरोध कर रहे थे. 6 महीने पहले दोनों प्रेमी युगल घर छोड़ फरार हो गए थे. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक पर बहला फुसलाकर भगा लेने जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. एक सप्ताह पहले लड़की अपने घर आ गई थी, लेकिन प्रेमी युवक फरार चल रहा था.

बताया जा रहा है कि प्रेमी युवक मंगलवार की रात में यहां आया था, जो अपने प्रेमिका को बधार में बुलाया था, जहां दोनों ने आत्महत्या कर ली. लड़की की मां ने बताया कि लड़की दस बजे रात के बाद गायब थी. सुबह होने पर काफी खोजबीन शुरू की, तो इसी बीच पता चला कि दोनों का शव गांव के बधार स्थित एक नीम के पेड़ के नीचे है.

Add Zee News as a Preferred Source

चर्चा है कि इसी पारिवारिक कलह और सामाजिक बदनामी के डर से तंग आकर दोनों ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इधर ​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह मामला पूरी तरह आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य कारण. पुलिस दोनों परिवारों और ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट