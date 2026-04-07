'अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे थे और 5 साल की छात्रा की हत्या हो गई', भाकपा माले ने जहानाबाद में किया प्रदर्शन

Jehanabad News: बिहार की राजधानी पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि जहानाबाद में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. कड़ौना थाना क्षेत्र के मुठेर-लोदीपुर गांव के समीप स्थित गुरुकुल हॉस्टल में पांच साल के मासूम छात्र के साथ हुई दरिंदगी और उसकी निर्मम हत्या के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है.

​इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में 7 अप्रैल, 2026 दिन मंगलवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रतिरोध मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस घटना की घोर निंदा की. यह प्रतिवाद मार्च माले ऑफिस से निकल कर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए अरवल मोड़ पहुंचा, जहां सभा मे तब्दील हो गया.

इस दौरान माले नेताओं ने सीधे तौर पर बिहार सरकार को राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है. ​माले नेताओं ने भावुक और कड़े शब्दों में अपनी बात रखी. नेताओं ने कहा कि यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है. जिस पांच साल के मासूम के अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे थे, उसे सुरक्षा का झांसा देने वाले स्कूल के हॉस्टल में बेरहमी से हत्या कर दिया गया. यह हत्या नहीं, बल्कि समाज के विश्वास की हत्या है. ​

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भाकपा माले ने इस मामले में प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, स्कूल संचालक और घटना में संलिप्त दोषियों पर स्पीडी ट्रायल के जरिए फांसी की सजा दी जाए. पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से उचित आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए साथ ही जिले के सभी निजी स्कूलों और हॉस्टलों की उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि फिर किसी मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी न हो. इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

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