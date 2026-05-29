जहानाबाद सिविल सर्जन दफ्तर में भारी हंगामा; डेटा ऑपरेटर ने प्रधान लिपिक माधुरी कुमारी को दी जान से मारने की धमकी

Jehanabad News: जहानाबाद के स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. जहां हुलासगंज अस्पताल में कार्यरत एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पर सिविल सर्जन कार्यालय में घुसकर प्रभारी प्रधान लिपिक के साथ अभद्र व्यवहार करने, गाली-गलौज करने और सिविल सर्जन की मौजूदगी में ही उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद से पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया है और कर्मचारियों के बीच दहशत का माहौल है.

प्रभारी प्रधान लिपिक माधुरी कुमारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं. इन शिकायतों के आधार पर वे विभागीय नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर रही थीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने पद और कर्तव्य के अनुसार जो भी निर्णय लिया, वह पूरी तरह से नियमसम्मत और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप था. ​

आरोप है कि इसी विभागीय कार्रवाई से नाराज होकर हुलासगंज अस्पताल का उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर शुक्रवार (29 मई) को अचानक सिविल सर्जन कार्यालय पहुंच गया. कार्यालय में घुसते ही वह उग्र हो गया और हंगामा करने लगा. ​लिखित शिकायत के अनुसार, आरोपी डाटा ऑपरेटर ने सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की मौजूदगी में ही प्रभारी प्रधान लिपिक माधुरी कुमारी के खिलाफ न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गाली-गलौज की, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली.

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इस औचक हंगामे और आक्रामक व्यवहार के कारण कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कर्मचारी काफी आक्रोशित लहजे में धमकी देते हुए दफ्तर से बाहर निकल गया. ​घटना को प्रशासनिक अनुशासनहीनता और सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मानते हुए प्रभारी प्रधान लिपिक माधुरी कुमारी ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. इधर ​इस पूरे घटनाक्रम पर सिविल सर्जन ने ऑफ-कैमरा बातचीत में गहरी चिंता व्यक्त की है.

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उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मी का व्यवहार बेहद आक्रामक और डराने वाला था. सिविल सर्जन ने जिला और पुलिस प्रशासन को एक आधिकारिक पत्र भेजकर कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने और तत्काल सशस्त्र बल की तैनाती करने की मांग की है. ​सिविल सर्जन द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान समय में कार्यालय में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों पर प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं. ऐसे में किसी भी बाहरी या असामाजिक तत्व द्वारा कार्यालय में आकर हंगामा करना और कर्मियों को धमकी देना गंभीर चिंता का विषय है. कार्यालय में सशस्त्र बल की तैनाती होने से कर्मचारी भयमुक्त होकर अपने राजकीय कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे.​फिलहाल, इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस स्तर पर जांच एवं आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.