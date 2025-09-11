Jehanabad News: जेल में बंद कैदी की मौत से मचा हड़कप, परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप

Bihar News: जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के मंडल कारा जेल में बंद एक कैदी की मौत से हड़कप मच गया. पुलिस का कहना है कि मौत तबीयत खराब होने से हुई है, लेकिन परिवार वालो का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट कर उसकी हत्या की है.
Bihar News: जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के मंडल कारा जेल में बंद एक विचारधीन कैदी की मौत के बाद से हड़कप मच गया है. मृतक कैदी की पहचान अरवल जिले के मदन सिंह टोला निवासी 35 वर्षीय प्रमोद चौधरी के रूप में की गई है. पुलिस का कहना है कि कैदी की मौत अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई है. लेकिन परिजनों ने पुलिस और जेल प्रशासन पर पिटाई कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.
बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की पुलिस ने उसे तीन दिन पहले उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जहां बुधवार की रात कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे मंडल कारा अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया था. हालत में सुधार न होने पर गुरुवार सुबह उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और शव देखते ही आक्रोशित हो उठे. परिजनों ने पुलिस और जेल प्रशासन पर पिटाई कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि मृतक प्रमोद चौधरी पहले से पूरी तरह स्वस्थ थे. पुलिस की मारपीट के चलते ही उनकी मौत हुई है.
इसी के साथ जेल पुलिस कर्मियों का कहना है कि कैदी को 8 सितंबर को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जहां मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ने पर उपचार कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उसे सदर अस्पताल भेजा गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.
हंगामे की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची और हालात को काबू करने के प्रयास में जुटी हुई है. फिलहाल मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है. वहारहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
इनपुट: मुकेश कुमार
