Jehanabad News: पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज, जहानाबाद में शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस

Jehanabad News: बिहार में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर राज्य भर में आंदोलनरत शिक्षकों और कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है. इसी क्रम में जहानाबाद में शुक्रवार की शाम शिक्षकों और कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की. यह मशाल जुलूस शहर के हॉस्पिटल मोड़ से शुरू होकर मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कारगिल चौक पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गया. जुलूस में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी शामिल रहे. जुलूस में शामिल शिक्षकों का कहना था कि आंदोलन का यह तीसरा चरण है.

नई पेंशन योजना को हटाने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर यह मशाल जुलूस निकाला गया है. उनका आरोप है कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के साथ अन्याय है. सरकार खुद तो दोहरी पेंशन ले रही है, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों को झुनझुना पकड़ा रही है. शिक्षकों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों की ओर गंभीरता नहीं दिखाई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश मे राज करेगा.

साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 14 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में पूरे बिहार से शिक्षक और कर्मचारी जुटेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे. सभा को संबोधित करते हुए कई वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द पेंशन बहाली की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया, तो इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा.

इनपुट- मुकेश कुमार

