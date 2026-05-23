जहानाबाद में गरजे डिप्टी सीएम विजय चौधरी, कहा- 'अपराधी की कोई जाति नहीं, कानून तोड़ा तो होगी कार्रवाई'

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आज जहानाबाद जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मखदुमपुर प्रखंड के पुनहदा पंचायत के नौगढ़ गांव में एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यहां उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की, जिससे इलाके के लोगों में काफी खुशी देखी गई. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान और स्थानीय लोग मौजूद रहे.

इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने करीब 42.9826 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन और सुधार कार्य की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत तक पानी पहुंचे. इसके लिए पुरानी और टूटी-फूटी नहरों को ठीक किया जाएगा और उन्हें फिर से चालू किया जाएगा.

उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ नहर ही नहीं, बल्कि खेतों तक जाने के लिए सड़क और कल्वर्ट भी बनाए जाएंगे. इससे किसानों को अपनी फसल बाजार तक ले जाने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी.

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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा. अब उन्हें सिंचाई के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी. फसल अच्छी होगी तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी. साथ ही गांवों का विकास भी तेजी से होगा.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है, जिससे गांव और किसान मजबूत बन सकें. यह योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है.

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में हुए एनकाउंटर पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती. जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध को जाति से जोड़ना गलत है. पुलिस जब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करती है, तो उसमें जाति नहीं देखी जाती. इस तरह की राजनीति करना ठीक नहीं है.

इस मौके पर गांव के लोगों और किसानों में काफी उत्साह देखा गया. सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की अच्छी व्यवस्था की गई थी. सुरक्षा के लिए पुलिस भी पूरी तरह तैनात थी.

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स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे. लोगों को उम्मीद है कि इस योजना से उनके गांव की तस्वीर बदल जाएगी.