/खाना देने में हुई देरी तो देवर ने गड़ासे से काटा भाभी का गला, पेड़ पर टांगा सिर, जहानाबाद में सनसनी

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जहानाबाद में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक सनकी देवर ने खाना मांगने के मामूली विवाद में अपनी ही भाभी की गड़ासे से गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना परस बिगहा थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव की है. घटना के बाद आरोपी देवर ने कटा हुआ सिर को घर के आगे पेड़ में टांक दिया. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.
मृतका की पहचान इमादपुर गांव निवासी धर्मेन्द्र कुमार की पत्नी 25 वर्षीय अंशु देवी के रूप में की गई है. ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी देवर कुणाल कुमार नशे का आदी बताया जाता है. ग्रामीणों ने बताया कि घटना के समय अंशु देवी घर पर अकेली थीं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य खेत में धान की रोपनी करने गए थे.
इसी दौरान उनका छोटा देवर कुणाल कुमार खेत से घर पहुंचा और खाना मांगा. खाना परोसने में थोड़ी देर होने से आक्रोशित होकर सनकी देवर घर में रखा धारदार हथियार (गड़ासा) उठा लाया और भाभी पर जानलेवा हमला कर दिया. उसने गड़ासे से गला काटकर अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया.
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी देवर कहीं भागा नहीं, बल्कि घर के बाहर एक पेड़ के उसका कटा हुआ सिर टांग दिया और घर के पास ही बैठा रहा. जब ग्रामीणों को इस वीभत्स हत्याकांड की भनक लगी, तो मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने बिना देर किए घटना की सूचना तुरंत स्थानीय परस बिगहा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही परस बिगहा थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी देवर कुणाल कुमार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार को भी जब्त कर लिया है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की गहन छानबीन में जुट गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खाना मांगने को लेकर देवर ने अपने भाभी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया है. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.