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खाना देने में हुई देरी तो देवर ने गड़ासे से काटा भाभी का गला, पेड़ पर टांगा सिर, जहानाबाद में सनसनी

Jehanabad News: जहानाबाद में खौफनाक मर्डर से सनसनी मच गई.​ बताया जा रहा है कि खाना मिलने में देरी पर सनकी देवर ने गड़ासे से काटकर भाभी की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByMukesh KumarEdited ByShailendra
Published: Jul 29, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:33 PM IST
खाना देने में हुई देरी तो देवर ने गड़ासे से काटा भाभी का गला, पेड़ पर टांगा सिर, जहानाबाद में सनसनी
Image Credit: (Z News) जहानाबाद में देवर ने भाभी की गड़ासे से काटकर की हत्या

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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