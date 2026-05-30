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जहानाबाद में 'तमंचे पर डिस्को', नर्तकी के साथ देसी कट्टा लहराकर ठुमके लगाते युवक का वीडियो वायरल

जहानाबाद में नर्तकी के साथ देसी कट्टा लहराकर ठुमके लगाते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लेकर एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि युवक की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 30, 2026, 09:52 PM IST

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जहानाबाद में 'तमंचे पर डिस्को'
जहानाबाद में 'तमंचे पर डिस्को'

Jehanabad News: जहानाबाद में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कानून को ठेंगे पर रखकर एक युवक सरेआम नर्तकी के साथ हथियार लहराते हुए ठुमके लगा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है. बता दें कि ये पूरा मामला मखदुमपुर थाना क्षेत्र की जगपुरा पंचायत स्थित धनकी गांव का बताया जा रहा है. 

मिली जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले गांव में एक डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम के दौरान जब एक नर्तकी मंच पर डांस कर रही थी, तभी ब्लू रंग की शर्ट पहने एक युवक स्टेज पर चढ़ गया. वायरल वीडियो में युवक के हाथ में देसी कट्टा दिखाई दे रहा है, जिसे वह लापरवाही से लहराते हुए नर्तकी के साथ ठुमके लगाता नजर आ रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बिना किसी भय के हथियार का प्रदर्शन करते हुए डांस में मशगूल है. इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

यह भी पढ़ें: बेतिया नगर निगम में बड़ा उलटफेर: सशक्त स्थाई समिति चुनाव में महापौर गुट की करारी हार

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वायरल वीडियो की सत्यता की जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है. इधर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो मखदुमपुर थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है. पुलिस इसकी गहन जांच कर रही है और वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वीडियो कब का है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है.

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