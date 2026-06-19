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असम के जोरहाट में भारतीय वायु सेना के विमान हादसे में शहीद हुए जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड क्षेत्र के वनवरिया गांव निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के घर से एक बेहद भावुक करने वाली खबर सामने आई है. राज्य सरकार द्वारा दी गई 21 लाख रुपये की सहायता राशि को लेकर पिछले दो दिनों से चल रहा विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गया है और शहीद के परिजनों ने इस मामले पर एक बड़ा यू-टर्न लिया है. शहीद शुभम कुमार के परिजनों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि भले ही उन्हें शुभम की शादी या कोर्ट मैरिज की पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी कथित पत्नी अब उनके घर की बहू है. परिजनों ने भावुक होते हुए कहा कि वे अपने शहीद बेटे की हर उस निशानी को संजोकर और संभालकर रखना चाहते हैं, जो शुभम की पसंद थी.
गौरतलब है कि महज दो दिन पूर्व शहीद के पिता ने हुलासगंज के अंचलाधिकारी और शुभम की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि अधिकारियों और पत्नी ने उन्हें बरगलाकर राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली 21 लाख रुपये की सहायता राशि खुद ले ली है. इस आरोप के बाद स्थानीय स्तर पर काफी चर्चाएं तेज हो गई थीं. हालांकि, आज शहीद के पिता और परिजनों ने अपनी बात बदलते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि या अनुदान का उनके लिए कोई मोल नहीं है.
पिता ने बताया कि शुभम की शादी इसी साल नवंबर महीने में यूपी के आजमगढ़ की रहने वाली श्रेया राय के साथ तय हुई थी, लेकिन विवाह के बंधन में बंधने से पहले ही शुभम विमान हादसे में देश के लिए शहीद हो गए. शहीद के पिता ने कहा, "हमें शुभम के कोर्ट मैरिज करने की बात मालूम नहीं थी, इसीलिए जब सहायता राशि श्रेया राय को दी गई तो हमने आपत्ति जताई थी. लेकिन अब अपनी बहू से फोन पर बात करने के बाद हमें अहसास हुआ है कि वह हमारे शहीद बेटे की आखिरी निशानी है."
गलतफहमी दूर होने के बाद अब शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का परिवार पूरी तरह से अपनी बहू के साथ खड़ा है. पिता ने भावुक मन से कहा कि अब वे सब पलक-पावड़े बिछाकर अपनी बहू श्रेया का घर आने का इंतजार कर रहे हैं और उसे पूरा सम्मान और अधिकार दिया जाएगा. पैसों का विवाद खत्म होने के बाद अब दोनों परिवारों के बीच फिर से रिश्तों की नई डोर बंध गई है.