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वायुसेना के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के घर खत्म हुआ सहायता राशि का विवाद, परिजनों ने लिया यू-टर्न

असम के जोरहाट में विमान हादसे के शिकार हुए जहानाबाद के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के परिवार में राज्य सरकार की ₹21 लाख की अनुग्रह राशि को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हो गया है. पूर्व में शुभम की गुप्त कोर्ट मैरिज से अनजान पिता ने बहू श्रेया राय और स्थानीय अंचलाधिकारी पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया था, लेकिन अब गलतफहमी दूर होने के बाद उन्होंने बहू को सहर्ष स्वीकार कर लिया है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Saurabh Jha
Published: Jun 19, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:33 PM IST
वायुसेना के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के घर खत्म हुआ सहायता राशि का विवाद, परिजनों ने लिया यू-टर्न
Image Credit: जहानाबाद के शहीद शुभम के घर सहायता राशि का विवाद खत्म

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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