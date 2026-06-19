असम के जोरहाट में भारतीय वायु सेना के विमान हादसे में शहीद हुए जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड क्षेत्र के वनवरिया गांव निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के घर से एक बेहद भावुक करने वाली खबर सामने आई है. राज्य सरकार द्वारा दी गई 21 लाख रुपये की सहायता राशि को लेकर पिछले दो दिनों से चल रहा विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गया है और शहीद के परिजनों ने इस मामले पर एक बड़ा यू-टर्न लिया है. शहीद शुभम कुमार के परिजनों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि भले ही उन्हें शुभम की शादी या कोर्ट मैरिज की पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी कथित पत्नी अब उनके घर की बहू है. परिजनों ने भावुक होते हुए कहा कि वे अपने शहीद बेटे की हर उस निशानी को संजोकर और संभालकर रखना चाहते हैं, जो शुभम की पसंद थी.