जहानाबाद में दहेजलोभियों का खौफनाक खेल, सोने की चेन के लिए ले ली बहु की जान

Jehanabad crime News: जहानाबाद में दहेज लोभियों की एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां सोने की चेन की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी. घटना परस बीघा थाना क्षेत्र के मेदनीचक गांव की है. वारदात के बाद ससुराल वाले घर छोड़ मौके से फरार हो गए. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मायके वाले मौके पर पहुंच गए और परिजनों में चीख-पुकार मच गई. इस दौरान परिजनों ने गुस्से में आकर आरोपी पति के एक रिश्तेदार की पिटाई कर दी. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को नियंत्रित कर भीड़ को शांत कराया और उसे हिरासत में ले लिया है.

मृतका की पहचान बिंदु कुमार की 22 वर्षीय पत्नी आरती कुमारी के रूप में की गई है. परिजनों ने बताया कि पिछले साल वर्ष 2024 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हरदेव यादव के पुत्र बिंदु कुमार के साथ बड़े ही धूमधाम से शादी हुई थी. शादी के बाद सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था. इधर कुछ दिनों से आरती के पति बिंदु कुमार सोने की चेन की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया करता था. परिजनों ने बताया कि उन्होंने लड़के वालों से कहा था कि जब उनके घर अगली शादी होगी, तब उन्हें चेन दी जाएगी.

वहीं मृतका के भाई ने बताया कि आरती की चचेरी बहन की आगामी 5 दिसंबर को शादी होनी थी, जिसे लेकर वह आज शादी का कार्ड देने आरती के ससुराल आया था. तभी उसने देखा कि ससुराल वाले आरती का शव घर से बाहर निकाल रहे थे. यह दृश्य देखकर वह हतप्रभ रह गया और तुरंत इसकी सूचना परिजनों के साथ-साथ पुलिस को दी. इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन दोनों मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

इस संबंध में परस बीघा थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने बताया कि फांसी लगाकर विवाहिता की हत्या की गई है, लेकिन सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा. घटना के बाद से ससुराल वाले घर छोड़ फरार हैं. पुलिस ने आरोपी पति के एक रिश्तेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

इनपुट: मुकेश कुमार