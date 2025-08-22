जहानाबाद में गरीबों के पक्की छत का सपना पूरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 65 लोगों को मिली चाबी

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक सकारात्मक खबर सामने आई है. शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके नए घर की चाबियां सौंपी गईं. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद नगर परिषद की मुख्य पार्षद रूपा देवी ने 65 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी. इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया. नगर विकास एवं आवास विभाग तथा बुडको के सहयोग से चल रही यह योजना समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल है.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य पार्षद रूपा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देशभर में गरीबों को पक्के घर देने का सपना पूरा हो रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही दूसरी और तीसरी किस्त की राशि भी लाभार्थियों के खातों में भेज दी जाएगी, ताकि वे अपने घर को और बेहतर तरीके से बना सकें.

नए घर की चाबी पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी. कई लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें पक्की छत का सपना पूरा होने के साथ ही जीवन में नई उम्मीद और सुरक्षा मिली है. उन्होंने प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया.

इस अवसर पर पर नगर परिषद के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे. इस कार्यक्रम का माहौल उत्साह और खुशी से भरा रहा. सारे लोग लाभार्थियों को उनके नए आवास के लिए बधाई दे रहे थे. यह आयोजन न सिर्फ आवास योजना की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सरकार गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

इनपुट: मुकेश कुमार

