जहानाबाद में गरीबों के पक्की छत का सपना पूरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 65 लोगों को मिली चाबी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2892371
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में गरीबों के पक्की छत का सपना पूरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 65 लोगों को मिली चाबी

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक सकारात्मक खबर सामने आई है. शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके नए घर की चाबियां सौंपी गईं. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद नगर परिषद की मुख्य पार्षद रूपा देवी ने 65 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 22, 2025, 05:50 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक सकारात्मक खबर सामने आई है. शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके नए घर की चाबियां सौंपी गईं. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद नगर परिषद की मुख्य पार्षद रूपा देवी ने 65 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी. इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया. नगर विकास एवं आवास विभाग तथा बुडको के सहयोग से चल रही यह योजना समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल है.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य पार्षद रूपा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देशभर में गरीबों को पक्के घर देने का सपना पूरा हो रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही दूसरी और तीसरी किस्त की राशि भी लाभार्थियों के खातों में भेज दी जाएगी, ताकि वे अपने घर को और बेहतर तरीके से बना सकें.

 ये भी पढ़ें: जहानाबाद के लिए गर्व की बात, हॉकी टूर्नामेंट को लेकर खेल प्रेमियों में दिखा उत्साह

नए घर की चाबी पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी. कई लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें पक्की छत का सपना पूरा होने के साथ ही जीवन में नई उम्मीद और सुरक्षा मिली है. उन्होंने प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया.

इस अवसर पर पर नगर परिषद के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे. इस कार्यक्रम का माहौल उत्साह और खुशी से भरा रहा. सारे लोग लाभार्थियों को उनके नए आवास के लिए बधाई दे रहे थे. यह आयोजन न सिर्फ आवास योजना की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सरकार गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है.
इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Jehanabad news
गरीबों के पक्की छत का सपना पूरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मिली चाबी
Samastipur News
पत्नी बनाती थी पोर्न साइट पर अश्लील वीडियो! घर में पति ने लगा ली फांसी
Bihar politics
ऐलान से पहले ही चुनावी मोड में आए पीएम मोदी, उनके मिशन मगध का मर्म समझिए
Bihar SIR
Bihar SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , सभी पार्टियों से मांगा जवाब
Dinesh Lal Yadav
'मारी चौका पे चौका' में देखिए निरहुआ और अक्षरा सिंह की लेट नाइट केमिस्ट्री!
Karakat Vidhan Sabha Seat
Karakat Chunav: काराकाट में किसका पलड़ा भारी? राजद, भाजपा और माले में कड़ी टक्कर
pm modi bihar
PM मोदी तो बिहार को लबालब कर देंगे! चुनावी साल में दिए इतने हजार करोड़, देखें डिटेल
Kaimur News
कैमूर वासियों को मिली नई सौगात, दिल्ली जाने के लिए शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस
Supreme Court
Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूची विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Vibha Devi
Who is Vibha Devi: कौन हैं विभा देवी, जिसने उड़ा दी तेजस्वी यादव की नींद!
;