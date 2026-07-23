जहानाबाद में ड्रेस कोड का रियलिटी चेक: 2 गुरुजी जींस में पकड़े गए, बोले- 'रास्ते में मिला ऑर्डर, कल से पक्का पहनेंगे'

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बिहार के सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को पटरी पर लाने और अनुशासन की नई पटकथा लिखने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फरमान जारी किया है. राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए गरिमापूर्ण औपचारिक पोशाक यानी ड्रेस कोड पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. विभाग के इस कड़े रुख का धरातल पर क्या असर है? जब इसकी पड़ताल की गई, तो जहानाबाद में प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच मिला-जुला असर देखने को मिला.
जिले के अधिकांश विद्यालयों में शिक्षक विभाग के इस फैसले के प्रति सजग दिखे और औपचारिक पोशाक में अध्यापन करते नजर आए. मगर, सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सोहे की तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी. पड़ताल के दौरान विद्यालय में 11 शिक्षक और 50 छात्र-छात्राएं मौजूद थे. 11 में से 2 शिक्षक कैजुअल ड्रेस (जीन्स पहने) में बच्चों को पढ़ाते पकड़े गए. जब उनसे नियमों की अनदेखी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने झटपट सफाई दी.
उन्होंने बताया कि हम घर से निकल चुके थे, रास्ते में व्हाट्सएप पर सरकार का आदेश मिला. आदेश सिर आंखों पर है, कल से हर हाल में पालन करेंगे. वहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि आदेश आज मिला है कल से अनुपालन कराया जाएगा.
इधर, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार का निर्देश जिले के सभी विद्यालयों को भेजा जा चुका है. सख्त हिदायत दी गई है कि आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन हो. जो भी शिक्षक ड्रेस कोड का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई तय है.
बता दें कि हाल के दिनों में जहानाबाद के कुछ विद्यालयों से शिक्षकों के बीच आपस में ही तू-तू-मैं-मैं, मारपीट और अभद्र व्यवहार के शर्मनाक मामले सामने आए थे. इन घटनाओं से गुरु-शिष्य परंपरा और विद्यालयों के शैक्षणिक माहौल पर गहरा दाग लगा था. ऐसे में शिक्षा विभाग का यह नया नियम केवल एक ड्रेस कोड नहीं, बल्कि खोई हुई गरिमा और अनुशासन की बहाली का बड़ा प्रयास माना जा रहा है.