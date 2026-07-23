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जहानाबाद में ड्रेस कोड का रियलिटी चेक: 2 गुरुजी जींस में पकड़े गए, बोले- 'रास्ते में मिला ऑर्डर, कल से पक्का पहनेंगे'

Jehanabad News: बिहार के सरकारी विद्यालयों की पटरी से उतरी शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने और परिसरों में अनुशासन की नई पटकथा लिखने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए गरिमापूर्ण औपचारिक पोशाक यानी फॉर्मल ड्रेस कोड पहनना अनिवार्य कर दिया है

Written ByMukesh KumarEdited ByShailendra
Published: Jul 23, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:47 PM IST
जहानाबाद में ड्रेस कोड का रियलिटी चेक: 2 गुरुजी जींस में पकड़े गए, बोले- 'रास्ते में मिला ऑर्डर, कल से पक्का पहनेंगे'
Image Credit: (Z News) जहानाबाद में ड्रेस कोड का रियलिटी चेक

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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