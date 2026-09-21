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Bihar Crime: जहानाबाद में बदमाशों ने बिजली कर्मी को मारी गोली, वैशाली के खूनी संघर्ष में 4 घायल

बिहार में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती दी है. जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र बेखौफ बदमाशों ने बिजली विभाग के एक कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया. वहीं, वैशाली के महनार थाना क्षेत्र के खरजम्मा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी झगड़े में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 21, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:46 AM IST
Bihar Crime: जहानाबाद में बदमाशों ने बिजली कर्मी को मारी गोली, वैशाली के खूनी संघर्ष में 4 घायल
Image Credit: जहानाबाद में बदमाशों ने बिजली कर्मी को मारी गोली (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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