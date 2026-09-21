/Bihar Crime: जहानाबाद में बदमाशों ने बिजली कर्मी को मारी गोली, वैशाली के खूनी संघर्ष में 4 घायल

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बिहार में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती दी है. ताजा मामला जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर-चिमनीपर गांव के पास का है. यहां हथियारबंद कुछ अपराधियों ने एक बिजली कर्मी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल उठा. वारदात के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है. घायल युवक की पहचान चिमनीपर गांव निवासी रामजीत मांझी के 18 वर्षीय बेटे सन्नी कुमार के रूप में हुई है, जो बिजली विभाग के एक प्रोजेक्ट में कार्यरत है. घायल सन्नी ने बताया कि रविवार की देर रात वह अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, तभी गांव के ही तीन युवकों ने सुनसान इलाके में उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं.
हमले में एक गोली सन्नी के सीने में और दूसरी उसके दाहिने हाथ में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. इसके बावजूद उसने साहस दिखाया और जान बचाकर किसी तरह से भागकर अपने ठेकेदार के पास पहुंचा. ठेकेदार ने तुरंत परिजनों को खबर दी और सन्नी को हुलासगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. हुलासगंज पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सन्नी की नाजुक हालत को देखते हुए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया. सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत पीएमसीएच रेफर कर दिया.
वही, वारदात की सूचना मिलते ही हुलासगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. हुलासगंज थानाध्यक्ष के अनुसार, मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने नामजद आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि सभी हमलावर जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे. इसी तरह से वैशाली के महनार में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. आरोप है कि 10 से 15 की संख्या में पहुंचे लोगों ने एक परिवार पर लाठी-डंडे और लोहे के रॉड से हमला कर दिया. घटना में चार लोग घायल हुए हैं.
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला महनार थाना क्षेत्र के खरजम्मा गांव का है. बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोप है कि 17 सितंबर की देर रात 10 से 15 लोग लाठी-डंडे और लोहे के रॉड लेकर राजीव चौधरी के घर पहुंचे. इसके बाद परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी. हमले में राजीव चौधरी, और उनके उनके परिवार की जमकर कर दी. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को महनार अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. उधर, घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.