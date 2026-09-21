/Bihar Crime: जहानाबाद में बदमाशों ने बिजली कर्मी को मारी गोली, वैशाली के खूनी संघर्ष में 4 घायल

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला महनार थाना क्षेत्र के खरजम्मा गांव का है. बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोप है कि 17 सितंबर की देर रात 10 से 15 लोग लाठी-डंडे और लोहे के रॉड लेकर राजीव चौधरी के घर पहुंचे. इसके बाद परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी. हमले में राजीव चौधरी, और उनके उनके परिवार की जमकर कर दी. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को महनार अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. उधर, घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.