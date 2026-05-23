पीएम मोदी की अपील हवा-हवाई? जहानाबाद में डिप्टी सीएम के 200 गाड़ियों वाला काफिला देख भड़की जनता

देश में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कमी को देखते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सादगी अपनाने और संसाधनों की बचत करने की बात कर रहे हैं, वहीं बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस अपील पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहानाबाद जिले में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का काफिला चर्चा का विषय बन गया है.

शनिवार को मखदुमपुर प्रखंड के पुनहद्दा पंचायत अंतर्गत नौगढ़ गांव में डिप्टी सीएम के स्वागत में काफी बड़ा इंतजाम किया गया था. उनके काफिले में करीब 200 गाड़ियां शामिल थीं, जिनमें नेता, अधिकारी और समर्थक मौजूद थे. इतना ही नहीं, स्वागत के लिए सड़कों पर ऊंट और घोड़े भी लगाए गए थे, जिससे पूरा कार्यक्रम किसी शाही आयोजन जैसा नजर आया. यह दृश्य लोगों के बीच चर्चा और विवाद का कारण बन गया.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री खुद सादगी का संदेश दे रहे हैं. उन्होंने अपने काफिले को छोटा किया और लोगों से भी कम वाहनों का इस्तेमाल करने की अपील की. बिहार में भी कई नेताओं ने इस अपील का पालन करते हुए साइकिल, ई-रिक्शा और पैदल चलकर उदाहरण पेश किया. लेकिन इस कार्यक्रम में दिखा भव्य काफिला उस संदेश के बिल्कुल विपरीत नजर आया.

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इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी साफ देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि जब आम जनता को खर्च कम करने की सलाह दी जा रही है, तब नेताओं द्वारा इस तरह का दिखावा गलत संदेश देता है. लोगों ने कहा कि अगर सरकार सच में सादगी चाहती है, तो नेताओं को खुद उदाहरण बनना चाहिए.

हालांकि, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिंचाई विभाग की योजना का शिलान्यास करना था. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस योजना से बंद पड़ी नहरों को फिर से चालू किया जाएगा और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी. साथ ही सड़कों और पुलों का निर्माण भी होगा, जिससे किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी.

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इस आयोजन में जहां एक तरफ विकास कार्यों की घोषणा हुई, वहीं दूसरी तरफ काफिले की भव्यता ने पूरे कार्यक्रम का फोकस बदल दिया. अब लोग विकास से ज्यादा इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस तरह का खर्च और दिखावा जरूरी था.