शराब तस्करी के लिए ऐसा जुगाड़, जानेंगे तो आप कहेंगे- बाप रे...बाप! जहानाबाद में उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन

Jehanabad Latest News: जहानाबाद जिले में उत्पाद विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. जिले के NH-22 पर गुप्त तहखाने वाले ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है. साथ ही ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है.
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Jehanabad News: जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम को शनिवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एनएच-22 पर एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. मामला नगर थाना क्षेत्र के एरकी बाईपास के समीप का है. जहां तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक के भीतर एक विशेष गुप्त तहखाना बना रखा था. पुलिस ने मौके से ट्रक ड्राइवर दिवाकर कुमार को गिरफ्तार किया है, जो गया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है.
इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक दिलीप कुमार पाठक ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गया की ओर से शराब की एक बड़ी खेप जहानाबाद के रास्ते गुजरने वाली है. शुरुआती जांच में ट्रक बिल्कुल खाली नजर आ रहा था, लेकिन शक होने पर जब गहन तलाशी ली गई, तो बने हुए गुप्त तहखाने का खुलासा हुआ.
वहीं, तहखाने को काटने के लिए पुलिस को कटर मशीन के साथ एक मकैनिक को बुलाना पड़ा. इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलते ही एरकी बाईपास के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया. ट्रक को रुकवाने पर वह ऊपर से खाली दिखा, लेकिन बारीकी से जांच करने पर उसके अंदर तहखाना मिला, जिसमें शराब भरी हुई थी. फिलहाल, ट्रक जब्त कर लिया गया है और शराब की गिनती जारी है.
उन्होंने बताया कि शराब की यह खेप झारखंड से समस्तीपुर ले जाई जा रही था. पुलिस अब पकड़े गए ड्राइवर से पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे सिंडिकेट का पता लगाया जा सके.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार
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