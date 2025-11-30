Advertisement
Jehanabad News: वीडियो कॉल पर नकली DCP ने बनाया दबाव, दिल्ली ब्लास्ट केस में फंसाने की धमकी देकर ठगे लाखों

जहानाबाद में रिटायर्ड डॉक्टर अरुण कुमार साइबर अपराधियों के बड़े जाल में फंस गए. ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस अधिकारी बताकर उनके नाम पर दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने की फर्जी कहानी गढ़ी. डॉक्टर को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट में रखकर तीन बार में कुल 27.30 लाख रुपये ठग लिए गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 04:03 PM IST

जहानाबाद में रिटायर्ड डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगे गए
जहानाबाद में रिटायर्ड डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगे गए

बिहार के जहानाबाद में साइबर अपराधियों ने एक रिटायर्ड डॉक्टर को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया. नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी गांधी मैदान मोहल्ले के रहने वाले डॉ. अरुण कुमार से फर्जी अधिकारी बनकर तीन दिनों में कुल 27 लाख 30 हजार रुपये ठग लिए गए. ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस अधिकारी बताया और डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर लगभग 24 घंटे तक मानसिक दबाव में रखा.

डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि 25 नवंबर को उनकी पत्नी के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया. कॉलर ने खुद को एटीएस मुंबई का अधिकारी बताते हुए डॉक्टर से बात करने को कहा. फोन डॉक्टर को देने पर कॉलर ने दावा किया कि उनके नाम से जम्मू-कश्मीर में केनरा बैंक का खाता खुला है, जिसका उपयोग दिल्ली बम ब्लास्ट में आरडीएक्स खरीद-बिक्री में हुआ है. इस खाते से साढ़े तीन करोड़ रुपये का लेनदेन बताया गया. यह सुनकर डॉक्टर घबरा गए. कॉलर ने उन्हें धमकाया कि सहयोग नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इसके बाद डॉक्टर को एक कथित डीसीपी से वीडियो कॉल कराई गई. उसने खुद को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी बताकर अपना भरोसेमंद परिचय दिया. डीसीपी बने व्यक्ति ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें तीन लाख रुपये कोर्ट खर्च के नाम पर तुरंत जमा करने होंगे.

डॉक्टर डर और मानसिक दबाव में आकर रकम भेजने लगे. उन्होंने SBI की मुख्य शाखा से तीन बार में 2.30 लाख, 22 लाख और 3 लाख रुपये RTGS के जरिए ठगों के बताए खातों में भेज दिए. अंत में जब फिर तीन लाख रुपये मांगे गए तो डॉक्टर ने रिश्तेदार से कर्ज मांगने के लिए फोन किया. तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ.

ठगी का पता चलते ही डॉक्टर ने साइबर सेल के टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दी और साइबर थाना में आवेदन दाखिल किया. जहानाबाद पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साइबर डीएसपी कृष्ण गोपाल ने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी, पुलिस या एजेंसी के नाम पर फोन आने पर तुरंत 1930 पर सूचना दें और किसी भी हालत में बिना पुष्टि के पैसा ट्रांसफर न करें.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- मां-बेटे में बन गए ऐसे संबंध कि बाप का कर दिया कत्ल, देखें खूनी खेल की डरावनी स्टोरी

