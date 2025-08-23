जहानाबाद में फल्गु नदी ने मचाई तबाही, बैराज से छोड़ा गया 1.23 लाख क्यूसेक पानी बना आफत

जहानाबाद जिले में फल्गु नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है. बीती रात उदेरा स्थान बराज से करीब 1,23,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घोसी और मोदनगंज प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए. तेज बहाव के कारण कई तटबंध टूट गए और कई गांवों का संपर्क अन्य इलाकों से पूरी तरह कट गया.

इस बाढ़ से भारथु, नंदना, मेटरा सहित कम से कम 16 गांवों में पानी घुस गया है. इनमें भारथु, नंदना और मेटरा समेत चार गांव गंभीर रूप से प्रभावित बताए जा रहे हैं. खेतों में पानी भर जाने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फिर गया.

बाढ़ की इस तबाही का सबसे बड़ा असर मछली पालन करने वाले किसानों पर पड़ा है. तेज बहाव के कारण तालाब की सारी मछलियां बह गईं. मछली पालकों ने बताया कि अचानक आए इस बाढ़ से उनकी लाखों रुपये की हानि हुई है और उनकी आजीविका पूरी तरह से समाप्त हो गई है.

तेज धारा ने कई मिट्टी के मकानों को भी नुकसान पहुंचाया. कई घर पूरी तरह धराशायी हो गए. लोग मजबूरी में ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह बाढ़ उनके लिए दोहरी मार है, क्योंकि वे पिछली बाढ़ से उबर भी नहीं पाए थे और अब फिर से जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है.

एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा ने बताया कि फिलहाल बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है और उम्मीद है कि शाम तक जल स्तर सामान्य हो जाएगा. उन्होंने कहा कि क्षति का आकलन पानी घटने के बाद किया जाएगा और पीड़ितों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

लगातार दूसरी बार आई बाढ़ ने एक बार फिर तटबंधों की मजबूती और बाढ़ प्रबंधन की पोल खोल दी है. ग्रामीणों का कहना है कि हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है. अब यह आपदा उनके लिए जीवनयापन का बड़ा संकट खड़ा कर चुकी है.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- बगहा विधानसभा सम्मेलन से NDA का चुनावी शंखनाद, RJD पर जेडीयू और लोजपा का करारा हमला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!