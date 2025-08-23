जहानाबाद में फल्गु नदी ने मचाई तबाही, बैराज से छोड़ा गया 1.23 लाख क्यूसेक पानी बना आफत
जहानाबाद में फल्गु नदी ने मचाई तबाही, बैराज से छोड़ा गया 1.23 लाख क्यूसेक पानी बना आफत

जहानाबाद जिले में फल्गु नदी ने फिर कहर बरपाया है. बराज से छोड़े गए पानी के बाद घोसी और मोदनगंज प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए. तेज धारा से कई तटबंध टूट गए और गांवों का संपर्क कट गया. फसलों और मछली पालन को भारी नुकसान पहुंचा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:48 PM IST

जहानाबाद में फल्गु नदी का कहर
जहानाबाद में फल्गु नदी का कहर

जहानाबाद जिले में फल्गु नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है. बीती रात उदेरा स्थान बराज से करीब 1,23,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घोसी और मोदनगंज प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए. तेज बहाव के कारण कई तटबंध टूट गए और कई गांवों का संपर्क अन्य इलाकों से पूरी तरह कट गया.

इस बाढ़ से भारथु, नंदना, मेटरा सहित कम से कम 16 गांवों में पानी घुस गया है. इनमें भारथु, नंदना और मेटरा समेत चार गांव गंभीर रूप से प्रभावित बताए जा रहे हैं. खेतों में पानी भर जाने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फिर गया.

बाढ़ की इस तबाही का सबसे बड़ा असर मछली पालन करने वाले किसानों पर पड़ा है. तेज बहाव के कारण तालाब की सारी मछलियां बह गईं. मछली पालकों ने बताया कि अचानक आए इस बाढ़ से उनकी लाखों रुपये की हानि हुई है और उनकी आजीविका पूरी तरह से समाप्त हो गई है.

तेज धारा ने कई मिट्टी के मकानों को भी नुकसान पहुंचाया. कई घर पूरी तरह धराशायी हो गए. लोग मजबूरी में ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह बाढ़ उनके लिए दोहरी मार है, क्योंकि वे पिछली बाढ़ से उबर भी नहीं पाए थे और अब फिर से जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है.

एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा ने बताया कि फिलहाल बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है और उम्मीद है कि शाम तक जल स्तर सामान्य हो जाएगा. उन्होंने कहा कि क्षति का आकलन पानी घटने के बाद किया जाएगा और पीड़ितों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

लगातार दूसरी बार आई बाढ़ ने एक बार फिर तटबंधों की मजबूती और बाढ़ प्रबंधन की पोल खोल दी है. ग्रामीणों का कहना है कि हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है. अब यह आपदा उनके लिए जीवनयापन का बड़ा संकट खड़ा कर चुकी है.

इनपुट- मुकेश कुमार

Jehanabad news

जहानाबाद में फल्गु नदी का कहर, बराज से छोड़ा गया 1.23 लाख क्यूसेक पानी बना आफत
