Jehanabad News: ट्रेन से गिरकर किसान की दर्दनाक मौत, पूजा से लौटते समय हुआ हादसा

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां ट्रेन से गिरकर एक श्रद्धालु किसान की मौत हो गई. घटना पटना गया रेल खण्ड के बेलागंज गुमटी के पास की है. मृतक श्रद्धालु की पहचान पटना जिले के भगवानगंज थाना अंतर्गत काजीचक गांव निवासी विसंभर सिंह के पुत्र राजेश कुमार के रूप में की गई है. घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि वह अनंत चतुर्दशी के मौके पर वाणावर स्थित बाबा सिदेश्वरनाथ के मंदिर पूजा करने गए थे, जहां वह पैसेंजर ट्रेन से लौट रहे थे.

वापसी के दौरान वह ट्रेन में चढ़ रहे थे, उसी समय असंतुलित होकर गिर गए, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई. परिवार वालों ने बताया कि राजेश कुमार एक मेहनती किसान थे और खेती-बाड़ी से ही अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनकी अकस्मात मृत्यु से परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है.

इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी थाने की पोलिसजे शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन करने में जुटी है. इस संबंध में जीआरपी थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि ट्रेन से गिरकर मौत हुई है. फिलहाल, मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इनपुट- मुकेश कुमार

