जहानाबाद में धान खरीद पर सरकारी फरमान से किसान परेशान, औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर

जहानाबाद जिले में धान की बंपर पैदावार के बावजूद किसान खुश होने के बजाय गहरे संकट में नजर आ रहे हैं. सहकारिता विभाग द्वारा जारी एक नए फरमान ने किसानों की कमर तोड़ दी है. सरकारी आदेश के अनुसार, इस बार प्रत्येक किसान से अधिकतम केवल 22 क्विंटल धान ही खरीदा जाएगा. सरकार के इस फैसले ने उन किसानों के सामने बड़ा धर्मसंकट खड़ा कर दिया है, जिन्होंने रात-दिन एक कर 50 से 100 क्विंटल तक धान की उपज की है. किसानों का कहना है कि यह नियम उनकी मेहनत पर पानी फेरने जैसा है.

हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां इस साल धान की पैदावार पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने धान खरीद के कुल लक्ष्य में बड़ी कटौती कर दी है. पैक्स अध्यक्ष सूर्यदेव प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जिले के लिए धान खरीद का लक्ष्य 72 हजार मीट्रिक टन था, जिसे इस वर्ष (2025-26) घटाकर मात्र 56 हजार मीट्रिक टन कर दिया गया है. लक्ष्य कम होने और प्रति किसान सीमा तय होने से किसानों को डर है कि उन्हें अपना बचा हुआ धान बाजार में बिचौलियों को औने-पौने दाम पर बेचना पड़ेगा. खुले बाजार में धान की कीमतें सरकारी समर्थन मूल्य से काफी कम हैं.

इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और परेशान करने वाला पहलू बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के बयान और उनके विभाग के आदेशों के बीच का अंतर है. जहां एक ओर मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सार्वजनिक मंचों से किसानों के हितों की रक्षा और उनकी पूरी फसल खरीदने के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग का लिखित आदेश किसानों की उपज खरीदने के लिए सीमा लगा रहा है. इस विरोधाभास ने किसानों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. किसान सतेंद्र यादव और शिदेश्वर प्रसाद का कहना है कि सरकार का यह सौतेला व्यवहार उन्हें खेती से दूर कर देगा.

विभाग के इस मनमाने आदेश से जहानाबाद के दो प्रखंडों के किसानों ने विरोध स्वरूप अपना धान पैक्स को बेचने से ही मना कर दिया है. पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि वे खुद लाचार हैं क्योंकि उन्हें सॉफ्टवेयर और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही काम करना है. वे किसानों के गुस्से का सामना कर रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश के आगे बेबस हैं. किसानों की मांग है कि सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और प्रति किसान धान खरीद की सीमा को बढ़ाए, ताकि मेहनत का सही फल मिल सके और किसान कर्ज के दलदल में न फंसे.

इनपुट- मुकेश कुमार