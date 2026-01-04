Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3063721
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में धान खरीद पर सरकारी फरमान से किसान परेशान, औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर

बिहार के जहानाबाद जिले में सहकारिता विभाग ने धान खरीद की अधिकतम सीमा प्रति किसान 22 क्विंटल तय कर दी है. इस आदेश से किसानों में भारी रोष है क्योंकि उनकी वास्तविक पैदावार इस सीमा से कहीं अधिक है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:26 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में धान खरीद पर सरकारी फरमान से किसान परेशान
जहानाबाद में धान खरीद पर सरकारी फरमान से किसान परेशान

जहानाबाद जिले में धान की बंपर पैदावार के बावजूद किसान खुश होने के बजाय गहरे संकट में नजर आ रहे हैं. सहकारिता विभाग द्वारा जारी एक नए फरमान ने किसानों की कमर तोड़ दी है. सरकारी आदेश के अनुसार, इस बार प्रत्येक किसान से अधिकतम केवल 22 क्विंटल धान ही खरीदा जाएगा. सरकार के इस फैसले ने उन किसानों के सामने बड़ा धर्मसंकट खड़ा कर दिया है, जिन्होंने रात-दिन एक कर 50 से 100 क्विंटल तक धान की उपज की है. किसानों का कहना है कि यह नियम उनकी मेहनत पर पानी फेरने जैसा है.

हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां इस साल धान की पैदावार पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने धान खरीद के कुल लक्ष्य में बड़ी कटौती कर दी है. पैक्स अध्यक्ष सूर्यदेव प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जिले के लिए धान खरीद का लक्ष्य 72 हजार मीट्रिक टन था, जिसे इस वर्ष (2025-26) घटाकर मात्र 56 हजार मीट्रिक टन कर दिया गया है. लक्ष्य कम होने और प्रति किसान सीमा तय होने से किसानों को डर है कि उन्हें अपना बचा हुआ धान बाजार में बिचौलियों को औने-पौने दाम पर बेचना पड़ेगा. खुले बाजार में धान की कीमतें सरकारी समर्थन मूल्य से काफी कम हैं.

इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और परेशान करने वाला पहलू बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के बयान और उनके विभाग के आदेशों के बीच का अंतर है. जहां एक ओर मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सार्वजनिक मंचों से किसानों के हितों की रक्षा और उनकी पूरी फसल खरीदने के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग का लिखित आदेश किसानों की उपज खरीदने के लिए सीमा लगा रहा है. इस विरोधाभास ने किसानों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. किसान सतेंद्र यादव और शिदेश्वर प्रसाद का कहना है कि सरकार का यह सौतेला व्यवहार उन्हें खेती से दूर कर देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बिहार सरकार की नई पहल, भिक्षुकों को सम्मान से जीने के लिए मिलेंगे 10 हजार रुपये

विभाग के इस मनमाने आदेश से जहानाबाद के दो प्रखंडों के किसानों ने विरोध स्वरूप अपना धान पैक्स को बेचने से ही मना कर दिया है. पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि वे खुद लाचार हैं क्योंकि उन्हें सॉफ्टवेयर और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही काम करना है. वे किसानों के गुस्से का सामना कर रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश के आगे बेबस हैं. किसानों की मांग है कि सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और प्रति किसान धान खरीद की सीमा को बढ़ाए, ताकि मेहनत का सही फल मिल सके और किसान कर्ज के दलदल में न फंसे.

इनपुट- मुकेश कुमार

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Jehanabad news
जहानाबाद में धान खरीद पर सरकारी लिमिट से किसान परेशान, कम दाम पर बेचने को मजबूर
CM Hemant Soren
झारखंड की 'गोल मशीन' अनुष्का से मिले सीएम सोरेन, किया सम्मानित
Shreyasi Singh
'मेडल लाओ नौकरी पाओ', इस पहल से बदलेगा बिहार के खेल का भविष्य: श्रेयसी सिंह
Motihari News
महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
Bihar Bhikshavriti Nivaran Yojana
बिहार सरकार की नई पहल, भिक्षुकों को सम्मान से जीने के लिए मिलेंगे 10 हजार रुपये
Railway Running Staff Strike
'मेरे पापा को न्याय दो', मुजफ्फरपुर जंक्शन पर परिवार संग धरने पर रनिंग स्टाफ
CM nitish kumar
शकुनी चौधरी को जन्मदिन की बधाई दे सीएम नीतीश ने की सम्राट चौधरी के काम की जमकर तारीफ
Manoj Kumar
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर सियासत गरम, KKR के फैसले पर मनोज कुमार ने उठाए सवाल
Himanta Biswa Sarma
CM नीतीश की राह पर हिमंत बिस्वा सरमा! असम में सत्ता बचाने के लिए अपनाया ये फॉर्मूला
Darbhanga News
एटीएम फ्रॉड का नया खेल: मदद के बहाने कार्ड फंसाकर साइबर ठगों ने उड़ाए 33,550 रुपए