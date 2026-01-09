बगहा में बवाल! गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, दी खेती बंद करने की चेतावनी

Bagaha News: बगहा के गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क पर 9 जनवरी, 2025 दिन शुक्रवार को गन्ना किसानों ने आक्रोश जताया. दर्जनों की संख्या में पहुंचे किसानों ने ईंख काश्तकार संघ के प्रदेश सचिव छोटे श्रीवास्तव के नेतृत्व में बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय कुमार का पुतला दहन किया. किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए गन्ना मूल्य में मामूली बढ़ोतरी को महज छलावा बताया है.

दरअसल, गन्ना किसानों का कहना है कि बिहार सरकार को गन्ना का न्यूनतम मूल्य कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल तय करना चाहिए. उनका तर्क है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है. जबकि, वहां डीजल भी बिहार की तुलना में लगभग 8 प्रति लीटर सस्ता है. ऐसे में बिहार के किसानों की खेती में लागत अधिक है. लिहाजा, किसान पुतला दहन तक उतारू हो गये.

बताया जा रहा है कि हाल ही में गन्ना सचिव से मुलाकात के दौरान संतोषजनक बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया था. मगर, बिहार सरकार के गन्ना विभाग की तरफ से जारी पत्र में उत्तम और मध्यम प्रभेद के गन्ने का मूल्य 15 रुपए, जबकि न्यूनतम प्रभेद के गन्ने का मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जो किसानों के साथ धोखा है.

उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद भी उत्तम प्रजाति के गन्ने का मूल्य मात्र 380 रुपए प्रति क्विंटल ही मिलेगा, जो लागत के मुकाबले बहुत कम है. किसानों ने कहा है कि डीजल महंगा होने से जुताई, सिंचाई और परिवहन ढुलाई की लागत बढ़ गई है. जबकि, गन्ना मूल्य अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ा है. इससे किसान आर्थिक संकट में हैं.

वहीं, प्रदर्शन के दौरान किसानों ने चेतावनी दिया कि अगर सरकार ने मांगें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन किया जाएगा. साथ ही गन्ना बुआई बंद करने का भी निर्णय लिया जा सकता है, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी.

बता दें कि चंपारण के बगहा क्षेत्र की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और अधिकांश किसान नगदी फसल गन्ना की खेती से ही अपनी आजीविका चलाते हैं. नगदी फसल होने के बावजूद उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान निराश और मजबूर होकर प्रदर्शन और मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं.

