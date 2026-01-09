Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069250
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

बगहा में बवाल! गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, दी खेती बंद करने की चेतावनी

Bagaha Latest News: बिहार के बगहा में गन्ना किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है. गोरखपुर-बेतिया मुख्य मार्ग (NH 727) पर सैकड़ों किसानों ने गन्ना लदी ट्रॉलियों के साथ चक्का जाम कर दिया. किसानों ने बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार का पुतला फूंका.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:48 PM IST

Trending Photos

बगहा में बवाल! गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल
बगहा में बवाल! गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल

Bagaha News: बगहा के गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क पर 9 जनवरी, 2025 दिन शुक्रवार को गन्ना किसानों ने आक्रोश जताया. दर्जनों की संख्या में पहुंचे किसानों ने ईंख काश्तकार संघ के प्रदेश सचिव छोटे श्रीवास्तव के नेतृत्व में बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय कुमार का पुतला दहन किया. किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए गन्ना मूल्य में मामूली बढ़ोतरी को महज छलावा बताया है. 

दरअसल, गन्ना किसानों का कहना है कि बिहार सरकार को गन्ना का न्यूनतम मूल्य कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल तय करना चाहिए. उनका तर्क है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है. जबकि, वहां डीजल भी बिहार की तुलना में लगभग 8 प्रति लीटर सस्ता है. ऐसे में बिहार के किसानों की खेती में लागत अधिक है. लिहाजा, किसान पुतला दहन तक उतारू हो गये. 

बताया जा रहा है कि हाल ही में गन्ना सचिव से मुलाकात के दौरान संतोषजनक बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया था. मगर, बिहार सरकार के गन्ना विभाग की तरफ से जारी पत्र में उत्तम और मध्यम प्रभेद के गन्ने का मूल्य 15 रुपए, जबकि न्यूनतम प्रभेद के गन्ने का मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जो किसानों के साथ धोखा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद भी उत्तम प्रजाति के गन्ने का मूल्य मात्र 380 रुपए प्रति क्विंटल ही मिलेगा, जो लागत के मुकाबले बहुत कम है. किसानों ने कहा है कि डीजल महंगा होने से जुताई, सिंचाई और परिवहन ढुलाई की लागत बढ़ गई है. जबकि, गन्ना मूल्य अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ा है. इससे किसान आर्थिक संकट में हैं. 

वहीं, प्रदर्शन के दौरान किसानों ने चेतावनी दिया कि अगर सरकार ने मांगें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन किया जाएगा. साथ ही गन्ना बुआई बंद करने का भी निर्णय लिया जा सकता है, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी. 

बता दें कि चंपारण के बगहा क्षेत्र की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और अधिकांश किसान नगदी फसल गन्ना की खेती से ही अपनी आजीविका चलाते हैं. नगदी फसल होने के बावजूद उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान निराश और मजबूर होकर प्रदर्शन और मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं. 

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: स्वाद में नंबर 1, दाम में सबसे कम, इस बार छपरा का तिलकुट है हर घर का दम!

TAGS

Bagaha NewsBihar News

Trending news

Bagaha News
बगहा में बवाल! गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल
DGP Vinay Kumar
नीतीश सरकार में क्राइम कंट्रोल! हत्या, लूट और डकैती के मामलों में आई बड़ी कमी
Chhapra News
स्वाद में नंबर 1, दाम में सबसे कम, इस बार छपरा का तिलकुट है हर घर का दम!
JDU leader KC Tyagi
सीएम नीतीश को 'भारत रत्न' देने की मांग, जदयू ने केंद्र सरकार के पाले में डाली गेंद
Bihar government
जमाबंदी वेरिफिकेशन के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम: 15 अफसरों की तैनाती, यहां देखें
Bihar News
बिहार पुलिस में 'महा-तबादला', 71 IPS इधर से उधर, देखें पूरी लिस्ट
Bihar News
काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं: प्रधान सचिव ने कहा-'प्रमोशन मिल गया, काम की गति बढ़ाएं'
RJD MP
'वोट खरीदकर बनी है सरकार, बिहार चुनाव में प्रशासन ने किया नंगा नाच'
Bihar News
खेतों तक पहुंचा पानी,किसानों के खिले चेहरे!6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लौटेगी हरियाली
Aams Darbhanga Expressway
बिहार के विकास को लगेंगे पंख: नए साल में मिल सकता है पहला सिक्स लेन एक्सप्रेसवे