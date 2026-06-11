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Jehanabad News: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे के बाद सरकार से लेकर प्रशासन तक की नींद टूटी है और राज्यभर में सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू हो गई है. मगर, जहानाबाद में इस जांच में जो हकीकत सामने आ रही है, वो बेहद चौंकाने वाली है. अग्निशमन विभाग की ओर से किए गए सर्वे में जिले के 100 भवनों को चिन्हि्त किया गया, जहां अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है. मगर, जांच के बाद जो आंकड़े सामने आए, उसने प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
दरअसल, जहानाबाद में अग्निशमन विभाग के एक सर्वे ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. जिले के 100 ऐसे बड़े व्यावसायिक भवनों को चिन्हि्त किया गया है, जहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन अनिवार्य है. मगर, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 24 भवनों में ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मिले हैं. इसका मतलब है कि बाकी के 76 भवन भगवान भरोसे चल रहे हैं.
सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र की है. जिन अस्पतालों पर लोगों की जान बचाने का जिम्मा है. वहीं, खुद बारूद के ढेर पर बैठे हैं. जांच में शामिल 60 अस्पतालों और नर्सिंग होम में से केवल 15 के पास ही वैध सुरक्षा संसाधन हैं. 40 होटलों और रेस्टोरेंट्स में से सिर्फ 9 प्रतिष्ठान ही नियमों पर खरे उतरे हैं. बाकी जगहों पर न तो अग्निशमन यंत्र सही हालत में हैं, न आपातकालीन निकास की व्यवस्था है और न ही कोई फायर अलार्म सिस्टम काम कर रहा है.
इस संबंध में अग्निशमन विभाग के अधिकारी स्नेही सोनल ने बताया कि विभाग की तरफ से सभी चिन्हि्त भवन मालिकों और संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है. उन्हें जल्द से जल्द जरूरी उपकरण लगाने और फायर NOC प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. समय सीमा के अंदर सुधार नहीं होने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी.
डीएम अलंकृता पांडेय ने बताया कि अभी होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल और नर्सिंग होम में फायर सेफ्टी ऑडिट का कार्य चल रहा है. जिन संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट हो चुका है, लेकिन उन्होंने निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुपालन नहीं किया है. उन्हें सात दिनों का समय दिया गया है, ताकि वे अपने भवन और संरचना में आवश्यक सुधार कर सकें.
अलंकृता पांडेय ने कहा कि जिन संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है. ताकि इस अवधि में उन्हें सभी आवश्यक मानकों का पालन करते हुए अपनी रिपोर्ट फायर ब्रिगेड की आफिस में दे दे. डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी अगर कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.