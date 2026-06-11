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जहानाबाद के इन अस्पतालों और होटलों में जाना खतरे से खाली नहीं! चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने

Jehanabad Fire Safety: जहानाबाद में अग्निशमन विभाग के एक सर्वे ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. जिले के 100 ऐसे बड़े व्यावसायिक भवनों को चिन्हि्त किया गया है, जहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन अनिवार्य है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:32 PM IST
जहानाबाद के इन अस्पतालों और होटलों में जाना खतरे से खाली नहीं! चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने
Image Credit: जहानाबाद में 100 में से 76 बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी फेल, DM का अल्टीमेटम

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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