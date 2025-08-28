स्कूल बस से गिरकर पांच साल के छात्र की मौत, ग्रामीणों ने बस में जमकर की तोड़फोड़

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक दर्दनाक और दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां जर्जर हालत में चल रही एक स्कूल बस से गिरकर पांच वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में जमकर तोड़फोड़ कर दिया और घंटो सड़क जाम कर दी. घटना सिकरिया थाना क्षेत्र के सिकरिया गांव के समीप की है. पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है.मृतक छात्र मिल्की गांव निवासी अमर कुमार का पांच वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार उर्फ चक्कू बताया जाता है.

घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मासूम पीयूष प्राइवेट स्कूल जाने के लिए बस में सवार था, तभी सिकरिया मोड़ के पास बस की फर्श में बने बड़े छेद से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. परिजन स्कूल संचालक और ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे है. स्थानीय लोगो ने बताया कि चार-पांच दिन पूर्व भी एक छात्रा इसी बस से गिरकर घायल हो गयी थी, इसके वावजूद भी स्कूल संचालक को होश नहीं आया और आज यह घटना घट गई.

स्थानीय लोगो ने पुलिस प्र:शासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे है. उनका कहना है कि अमूमन आते जाते सभी वाहनों की जांच की जाती है लेकिन पुलिस स्कूल बस की जांच नही करती, बस का पूरा पेपर फेल है ऊपर से बस जर्जर हालत में है. वावजूद पुलिस प्रशासन इसकी जांच नही करती है. अगर इन वाहनों की भी जांच की जाती तो शायद यह घटना नही घटती.

घटना की सूचना पाकर मौके पर साइबर डीएसपी गोपाल कृष्ण सहित तीन थानों की पुलिस पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद लोगो को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया. इस संबंध में डीएसपी गोपाल कृष्ण ने बताया कि स्कूल बस से गिरकर पांच वर्षीय छात्र की मौत हो गई है. घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए और बस में तोड़फोड़ करते हुए सड़क जाम कर दिया है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट: मुकेश कुमार

