स्कूल बस से गिरकर पांच साल के छात्र की मौत, ग्रामीणों ने बस में जमकर की तोड़फोड़
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2899982
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

स्कूल बस से गिरकर पांच साल के छात्र की मौत, ग्रामीणों ने बस में जमकर की तोड़फोड़

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जर्जर हालत में चल रही एक स्कूल बस से गिरकर एक 5 साल की बच्चे की मौत हो गई. मृतक छात्र मिल्की गांव निवासी अमर कुमार का पांच वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार उर्फ चक्कू बताया जाता है. घटना की सूचना पाकर मौके पर साइबर डीएसपी गोपाल कृष्ण सहित तीन थानों की पुलिस पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद लोगो को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:22 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद
जहानाबाद

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक दर्दनाक और दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां जर्जर हालत में चल रही एक स्कूल बस से गिरकर पांच वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई.  घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में जमकर तोड़फोड़ कर दिया और घंटो सड़क जाम कर दी. घटना सिकरिया थाना क्षेत्र के सिकरिया गांव के समीप की है.  पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है.मृतक छात्र मिल्की गांव निवासी अमर कुमार का पांच वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार उर्फ चक्कू बताया जाता है. 

घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मासूम पीयूष प्राइवेट स्कूल जाने के लिए बस में सवार था, तभी सिकरिया मोड़ के पास बस की फर्श में बने बड़े छेद से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. परिजन स्कूल संचालक और ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे है. स्थानीय लोगो ने बताया कि चार-पांच दिन पूर्व भी एक छात्रा इसी बस से गिरकर घायल हो गयी थी, इसके वावजूद भी  स्कूल संचालक को होश नहीं आया और आज यह घटना घट गई. 

ये भी पढ़ें: पटनाः 5वीं की छात्रा की मौत मामले में हंगामा, नाराज भीड़ ने पुलिसकर्मी का सिर फोड़ा

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगो ने पुलिस प्र:शासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे है. उनका कहना है कि अमूमन आते जाते सभी वाहनों की जांच की जाती है लेकिन पुलिस स्कूल बस की जांच नही करती, बस का पूरा पेपर फेल है ऊपर से बस जर्जर हालत में है. वावजूद पुलिस प्रशासन इसकी जांच नही करती है. अगर इन वाहनों की भी जांच की जाती तो शायद यह घटना नही घटती.

घटना की सूचना पाकर मौके पर साइबर डीएसपी गोपाल कृष्ण सहित तीन थानों की पुलिस पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद लोगो को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया. इस संबंध में डीएसपी गोपाल कृष्ण ने बताया कि स्कूल बस से गिरकर पांच वर्षीय छात्र की मौत हो गई है. घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए और बस में तोड़फोड़ करते हुए सड़क जाम कर दिया है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar jehanabad news

Trending news

Terrorist
जब BJP की रैली में होने लगे धमाके, कैसे PM मोदी ने मंच से बचाई थीं हजारों जिंदगियां
bihar jehanabad news
स्कूल बस से गिरकर पांच साल के छात्र की मौत, ग्रामीणों ने बस में जमकर की तोड़फोड़
Maluk NAger
Voter Adhikar Yatra में स्टालिन की एंट्री से इंडी अलायंस की हार तय: मलूक नागर
rahul gandhi voter adhikar yatra
आज वोट काटे जा रहे, फिर राशन कार्ड खत्म होगा, आगे जमीन छीनी जाएगी,: राहुल गांधी
Voter Adhikar Yatra
दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से PM मोदी को दी गई गालियां, पटना में केस दर्ज
Bihar Home Guard
सड़क पर उतरे बिहार के होमगार्ड जवान, जोरदार प्रदर्शन
Bhojpuri song
Bhojpuri Song: 'जब से चढ़ल बा जवानी', मनोज तिवारी के नए गाने के बारे में जानिए
Vaishali Assembly Seat
वैशाली में 2000 के बाद से कभी नहीं हारी JDU, क्या इस बार कायम रह पाएगा रिकॉर्ड?
patna news
पटनाः 5वीं की छात्रा की मौत मामले में हंगामा, नाराज भीड़ ने पुलिसकर्मी का सिर फोड़ा
West Singhbhum news
Jharkhand: चक्रधरपुर रेल मंडल में फिर ट्रेन हादसा, बंडामुंडा में बेपटरी हुई मालगाड़ी
;