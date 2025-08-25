Jehanabad News: बाढ़ प्रभावित किसानों का फूटा गुस्सा, मुख्य मार्ग किया जाम, आवागमन ठप

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में नदियों में आई बाढ़ का पानी खेतों, घरों में घुस जाने और उसे निकालने की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. नाराज किसानों ने सोमवार को आलमपुर गांव के पास जहानाबाद-शकुराबाद मुख्य सड़क मार्ग को घंटों जाम कर दिया. जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. मामला सदर प्रखंड का है. दरअसल, मोरहर नदी में आई बाढ़ का पानी खेतों और घरों में घुस गया है, जिससे ग्रामीणों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं.

बाढ़ का पानी अभी तक निकाला नहीं गया है, जिससे धान की फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. पीड़ित किसानों ने बताया कि नदी में आई बाढ़ के कारण चैनपुरा, अमैन, पंडुई समेत चार पंचायतों के खेतों में पानी भर गया है. जिससे पूरी धान की फसल बर्बाद हो गई. आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया. सड़क जाम कर रहे किसानों ने बताया कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन से जल निकासी की मांग की, लेकिन अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया. धान की फसल बर्बाद हो चुकी है, हम बर्बादी के कगार पर हैं. लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है.

प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं की गई, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे. उनका कहना है कि जब तक प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करता, वे सड़क जाम हटाने के लिए तैयार नहीं हैं. इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर अंचलाधिकारी और परस बीघा थाने की पुलिस पहुंच गई और लोगों को समझा-बुझाकर जाम को समाप्त कराया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जल निकासी को लेकर वरीय अधिकारियों को सूचित किया गया है, जल्द ही निकासी का कार्य शरू करा दिया जाएगा.

इनपुट- मुकेश कुमार

