जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की बड़ी पहल: मगध के 33 भूले-बिसरे महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए CM को लिखा पत्र

Jehanabad News: मगध की धरती हमेशा से ही नायकों और महापुरुषों की भूमि रही है. वहीं, वक्त के साथ कई ऐसे नाम इतिहास के पन्नों में धुंधले हो गए, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया था. अब इन भूले-बिसरे नायकों को उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने एक अनोखी पहल की है.

पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने जहानाबाद, अरवल और गया जिले के तकरीबन 33 ऐसे महापुरुषों को चिन्हित किया है, जिन्हें आज की पीढ़ी भूलती जा रही है. इन राजनैतिक, शैक्षणिक और सामाजिक विभूतियों की यादों को संजोने के लिए पूर्व सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग की है कि जहानाबाद, अरवल और गया के इन सभी 33 महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाए.

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​पूर्व सांसद का मानना है कि जब सरकार इन दिवसों को राजकीय समारोह के तौर पर मनाएगी, तो नई पीढ़ी को इन नायकों के पद-चिन्हों पर चलने का संकल्प लेने का अवसर मिलेगा और युवा वर्ग इनसे प्रेरणा ले सकेगा. इतना ही नहीं, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने मीडिया के माध्यम से एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने इन महापुरुषों के परिजनों से अपील की है कि अगर वे अपने पूर्वजों की प्रामाणिक जीवनी लाकर देते हैं, तो वे अपने स्तर से उनके नाम की पुस्तक भी छपवाने का काम करेंगे, ताकि इतिहास हमेशा के लिए जीवंत हो जाए.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार