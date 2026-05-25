Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3228508
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की बड़ी पहल: मगध के 33 भूले-बिसरे महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए CM को लिखा पत्र

Jehanabad News: जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की बड़ी पहल सामने आई है. उन्होंने मगध के 33 भूले-बिसरे महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए CM को पत्र लिखा है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 25, 2026, 04:05 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की बड़ी पहल
जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की बड़ी पहल

Jehanabad News: मगध की धरती हमेशा से ही नायकों और महापुरुषों की भूमि रही है. वहीं, वक्त के साथ कई ऐसे नाम इतिहास के पन्नों में धुंधले हो गए, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया था. अब इन भूले-बिसरे नायकों को उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने एक अनोखी पहल की है.

पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने जहानाबाद, अरवल और गया जिले के तकरीबन 33 ऐसे महापुरुषों को चिन्हित किया है, जिन्हें आज की पीढ़ी भूलती जा रही है. इन राजनैतिक, शैक्षणिक और सामाजिक विभूतियों की यादों को संजोने के लिए पूर्व सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग की है कि जहानाबाद, अरवल और गया के इन सभी 33 महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाए.

यह भी पढ़ें: कृषि मंत्री की गरिमा से खिलवाड़! लीची संगम कार्य के आमंत्रण पत्र में नहीं लिखा नाम

Add Zee News as a Preferred Source

​पूर्व सांसद का मानना है कि जब सरकार इन दिवसों को राजकीय समारोह के तौर पर मनाएगी, तो नई पीढ़ी को इन नायकों के पद-चिन्हों पर चलने का संकल्प लेने का अवसर मिलेगा और युवा वर्ग इनसे प्रेरणा ले सकेगा. इतना ही नहीं, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने मीडिया के माध्यम से एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने इन महापुरुषों के परिजनों से अपील की है कि अगर वे अपने पूर्वजों की प्रामाणिक जीवनी लाकर देते हैं, तो वे अपने स्तर से उनके नाम की पुस्तक भी छपवाने का काम करेंगे, ताकि इतिहास हमेशा के लिए जीवंत हो जाए.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

TAGS

Jehanabad newsJagdish Sharma

Trending news

Jehanabad news
पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की पहल: मगध के 33 महापुरुषों को सम्मान के लिए CM को पत्र
Bihar politics
अखिलेश का समर्थन नहीं करते तेज प्रताप! भविष्यवाणी से मचा सियासी घमासान
Bihar government
बिहार सरकार की 4000 रुपए वाली योजना का लाभ कैसे पाएं? क्या करना होगा यहां जानिए
Jharkhand Politics
सरना और सनातन की सियायतः झारखंड में तेज हुई सियासी बयानबाजी
Jharkhand Politics
सरना और सनातन की सियायतः झारखंड में तेज हुई सियासी बयानबाजी
Nawada Crime News
नवादा: बेटी के चाल-चरित्र पर था शक, पिता ने पत्नी-बेटे के साथ मिलकर की हत्या
Muzaffarpur News
कृषि मंत्री की गरिमा से खिलवाड़! लीची संगम कार्य के आमंत्रण पत्र में नहीं लिखा नाम
Patna to Haridwar
गर्मी की छुट्टियों में पटना से ऐसे जाएं हरिद्वार, सप्ताह के सातों दिन हैं ट्रेनें
Samastipur News
समस्तीपुर में विवाद में खूनी खेल: बुजुर्ग दंपत्ति पर लोटे से हमला, पत्नी की मौत
Aadhaar card
5 साल की उम्र से पहले बना था बच्चे का आधार कार्ड तो कैसे होगा बायोमेट्रिक? जानें