/जहानाबाद में खाकी दागदार: उत्पाद विभाग के 4 अधिकारियों पर राहगीर से 2.10 लाख रुपए की वसूली का आरोप, FIR दर्ज

जहानाबाद में कानून के रखवालों पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उत्पाद विभाग की टीम पर चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी, मारपीट और राहगीर से लाखों रुपये की अवैध वसूली करने का आरोप लगा है. इस मामले में विभाग के एक-दो नहीं, बल्कि चार पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ हुलासगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इस कार्रवाई के बाद से उत्पाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. पूरा मामला हुलासगंज थाना क्षेत्र के चुहड़मल चौक का है. दरअसल, नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मनीचक गांव निवासी अम्पु कुमार ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित के अनुसार, 9 मार्च 2026 की सुबह जब वे चुहड़मल चौक के पास से गुजर रहे थे, तभी वाहन जांच के नाम पर उत्पाद विभाग की टीम ने उनकी गाड़ी को रोक लिया. ​