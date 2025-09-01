मोरहर नदी में नहाने गए थे 4 दोस्त, एक की डुबने से मौत

Jehnabad News: बिहार के जहानाबाद जिले में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. परस बीघा थाना क्षेत्र के कसवां गांव में मोरहर नदी में नहाने गए चार दोस्तों में से एक किशोर की डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान कसवां गांव निवासी 17 वर्षीय अमित कुमार के रूप में हुई है. इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई और मृतक के घर में कोहराम मच गया.

मृतक के चाचा सुरेंद्र पंडित ने घटना के संबंध में बताया है कि शुक्रवार दोपहर स्कूल से लौटने के बाद अमित अपने तीन दोस्तों के साथ गांव से सटे मोरहर नदी में स्नान करने गया था. नहाने के दौरान वह अचानक नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा दोस्तों ने जब उसे संघर्ष करते देखा तो शोर मचाया. उनके शोरगुल की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और किसी तरह किशोर को बाहर निकाला.

ये भी पढ़ें: Jehanabad News: पानी मे डूबकर दो सगी बहन की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने आनन फानन में किसी तरह से अमित को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत् घोषित कर दिया. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया परिजनों के रो-रो कर बुरा हाल है. इधर घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. परस बीघा थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अक्सर नदी में स्नान करने जाते हैं, लेकिन नदी की गहराई और तेज धारा के कारण इस तरह की घटनाएं बार-बार होती रहती हैं. लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए.

इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!