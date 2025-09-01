मोरहर नदी में नहाने गए थे 4 दोस्त, एक की डुबने से मौत
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2905222
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

मोरहर नदी में नहाने गए थे 4 दोस्त, एक की डुबने से मौत

Jehnabad News: जहानाबाद के कसवां गांव में मोरहर नदी में नहाने गए 4 दोस्त में से एक किशोर की डूबने से मौत हो गई. मृतक कसवां गांव निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है. मृतक के चाचा सुरेंद्र पंडित ने घटना के संबंध में बताया है कि शुक्रवार दोपहर स्कूल से लौटने के बाद अमित अपने तीन दोस्तों के साथ गांव से सटे मोरहर नदी में स्नान करने गया था. 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:27 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Jehnabad News: बिहार के जहानाबाद जिले में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. परस बीघा थाना क्षेत्र के कसवां गांव में मोरहर नदी में नहाने गए चार दोस्तों में से एक किशोर की डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान कसवां गांव निवासी 17 वर्षीय अमित कुमार के रूप में हुई है. इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई और मृतक के घर में कोहराम मच गया.

मृतक के चाचा सुरेंद्र पंडित ने घटना के संबंध में बताया है कि शुक्रवार दोपहर स्कूल से लौटने के बाद अमित अपने तीन दोस्तों के साथ गांव से सटे मोरहर नदी में स्नान करने गया था. नहाने के दौरान वह अचानक नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा दोस्तों ने जब उसे संघर्ष करते देखा तो शोर मचाया. उनके शोरगुल की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और किसी तरह किशोर को बाहर निकाला.

ये भी पढ़ें: Jehanabad News: पानी मे डूबकर दो सगी बहन की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने आनन फानन में किसी तरह से अमित को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत् घोषित कर दिया. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया परिजनों के रो-रो कर बुरा हाल है. इधर घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. परस बीघा थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अक्सर नदी में स्नान करने जाते हैं, लेकिन नदी की गहराई और तेज धारा के कारण इस तरह की घटनाएं बार-बार होती रहती हैं.  लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए.
इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jehnabad News

Trending news

Rahul Gandhi
वोटर अधिकार यात्रा से बिहार कांग्रेस के लिए क्या बदला और राहुल गांधी को क्या मिला?
NIOS
NIOS Bhojpuri: एनआईओएस के स्टूडेंट्स अब भोजपुरी की भी कर सकेंगे पढ़ाई, जानें डिटेल
Mallikarjun Kharge News
भाजपा किस्तों में लोकतंत्र को समाप्त करती जा रही है: मल्लिकार्जुन खड़गे
Pappu Yadav
'हमको दर्द नहीं...', मंच पर नहीं चढ़ने को लेकर पप्पू यादव ने दी सफाई
Bhojpuri
Bhojpuri: ‘जगुआर’ लुक में छाईं अक्षरा सिंह, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें
Sanjay Raut
बिहार की तर्ज पर देशभर में निकाली जाएगी 'वोटर अधिकार यात्रा': संजय राउत
Giridih News
डीएवी स्कूल में बवाल, शिक्षकों के साथ हुई धक्का-मुक्की, मौके पर पहुंची पुलिस
Bihar politics
संजय जायसवाल के लीगल नोटिस पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- बारी-बारी जारी होंगे घोटाले
Deepika Pandey
भगवान को छोड़ बांगलादेशी मुद्दा पकड़ लिया भाजपा ने: दीपिका पांडे
Irfan Ansari
'भाजपा का हर ऑफिस खंडहर बना दूंगा', इरफान अंसारी के बयान से बिहार में गरमाई सियासत
;